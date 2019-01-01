Достопримечательности Германии: Самый длинный замок Европы (фото)

Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.
01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен (Burg zu Burghausen) в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.
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