Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства (фото)

Фрайбург-им-Брайсгау • "Самая красивая башня христианства", - так назвал колокольню этого храма швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (Jacob Burckhardt, 1818-1897), восхищенный величием и филигранностью этого выдающегося памятника европейской архитектуры. Вернее, он сказал "мира", но позже цитату переделали, и так она вошла в путеводители. Речь идет о башне Фрайбургского мюнстера - готического собора, построенного между 1200 и 1513 годами.

Два года назад здесь завершили ремонт этой 116-метровой колокольни, на что за десять лет было потрачено 12 миллионов евро.

На башню можно подняться по лестнице. Для этого нужно преодолеть более двухсот ступеней. Билет для взрослых стоит 4 евро, для детей и студентов - 2 евро. Семейный билет - 10 евро.

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