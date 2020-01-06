 Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства (фото) | Кадр дня | DW | 08.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Самая красивая башня христианства (фото)

Этот древний готический храм находится в городе Фрайбург-им-Брайсгау в земле Баден-Вюртемберг на границе региона Шварцвальд.

Фрайбург-им-Брайсгау

Фрайбург-им-Брайсгау • "Самая красивая башня христианства", - так назвал колокольню этого храма швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (Jacob Burckhardt, 1818-1897), восхищенный величием и филигранностью этого выдающегося памятника европейской архитектуры. Вернее, он сказал "мира", но позже цитату переделали, и так она вошла в путеводители. Речь идет о башне Фрайбургского мюнстера - готического собора, построенного между 1200 и 1513 годами. 

Фрайбург-им-Брайсгау

Два года назад здесь завершили ремонт этой 116-метровой колокольни, на что за десять лет было потрачено 12 миллионов евро. 

Фрайбург-им-Брайсгау

На башню можно подняться по лестнице. Для этого нужно преодолеть более двухсот ступеней. Билет для взрослых стоит 4 евро, для детей и студентов - 2 евро. Семейный билет - 10 евро.

Смотрите также:

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Как на ладони

    В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Ульмский собор

    Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней в мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.

  • Кельнский собор, Кельн

    Колокольни для туристов

    Кельнский собор

    Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.

  • Церковь Святого Михаила, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Гамбургский "Михель"

    В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.

  • Гамубург

    Колокольни для туристов

    Мемориала Святого Николая в Гамбурге

    Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.

  • Церковь Святого Петра, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Гамбурге

    Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.

  • Берлинский кафедральный собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Берлинский собор

    В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.

  • Французский собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Французский собор в Берлине

    На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.

  • Франкфуртский собор, Франкфурт-на-Майне

    Колокольни для туристов

    Франкфуртский собор

    По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.

  • Мюнхен

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Мюнхене

    Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!

  • Фрауэнкирхе, Дрезден

    Колокольни для туристов

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.

  • Любек

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Петра в Любеке

    В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.

  • Мариенкирхе, Штральзунд

    Колокольни для туристов

    Мариенкирхе в Штральзунде

    Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.

  • Бременский собор, Бремен

    Колокольни для туристов

    Бременский собор

    Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.

  • Шпайерский собор, Шпайер

    Колокольни для туристов

    Шпайерский собор

    Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.

  • Фрайбургский кафедральный собор, Фрайбург

    Колокольни для туристов

    Фрайбургский собор

    Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.

  • Магдебургский собор, Магдебург

    Колокольни для туристов

    Магдебургский собор

    Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).

  • Хильдесхайм

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Андрея в Хильдесхайме

    В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.

  • Гейдельберг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Духа в Гейдельберге

    Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.

  • Церковь Святого Фомы, Лейпциг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.

  • Эрфурт

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Эгидия в Эрфурте

    Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"

Лесной регион Шварцвальд в Баден-Вюртемберге популярен среди туристов в любой сезон.  

Сто хранителей готической вечности

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества.  

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

Самый посещаемый архитектурный памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Официально Кельнским собором владеет... сам Кельнский собор!  

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.  

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.  

Храм Святой Елизаветы - самая ранняя готическая церковь в Германии

Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.  

Мариенкирхе - "Останкинская башня" готической эпохи

Этот кирпичный храм в ганзейском городе Штральзунде считается шедевром поздней готики. Когда-то он был самым высоким сооружением своего времени в мире.  

Наумбургский собор - новый немецкий объект в списке Всемирного наследия

Представляем немецкие достопримечательности, которым в 2018 году был присвоен статус памятников Всемирного наследия. Торжественная церемония состоялась 21 октября в Наумбурге.  

10 причин любить Баден-Вюртемберг

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?  

Колокольни для туристов  

Аудио- и видеофайлы по теме

Люнебург - #DailyDrone  

Голштинские ворота - #DailyDrone  

Доберанская монастырская церковь - #DailyDrone  

Также по теме

BdT mit Deutschlandbezug l Sonnenaufgang am Breitenstein - Burg Teck

Немецкий замок предков британской королевы (фото) 06.01.2020

Этот замок находится в регионе Швабский Альб. Первое письменное упоминание датировано временами Фридриха Барбароссы.

Deutschland BdT Oberbergen in Baden-Württemberg

Достопримечательности Германии: Виноградники нагорья Кайзерштуль (фото) 28.09.2019

В немецких винодельческих регионах полным ходом идет сбор нынешнего урожая. На этих фотографиях - нагорье Кайзерштуль.

Bild des Tages BdT Sonnenaufgang

Позднеготический восход (фото) 05.07.2019

На первый взгляд может показаться, что перед нами - православный храм где-то в России, но эта фотография сделана в Германии.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера