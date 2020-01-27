Достопримечательности Германии: Руины замка Хоэннойффен (фото)

Нойффен • Эти фотографии сделаны в окрестностях немецкого города Нойффен в земле Баден-Вюртемберг в один из туманных дней нынешнего января. Первое письменное упоминание здешнего средневекового замка Хоэннойффен (Hohenneuffen) датировано 1198 годом.

Расположенная на высоком холме, эта большая и мощная крепость не только считалась неприступной, но и на самом деле ни разу за свою историю не была взята силой, несмотря на многочисленные осады. Одна из них во времена Тридцатилетней войны продолжалась более года, после чего командир окончательно оголодавшего гарнизона договорился о сдаче замка противникам.

Замок Хоэннойффен в Баден-Вюртемберге ежегодно посещает более 100 тысяч туристов

В этих местах сохранилась легенда о последних днях той осады. Защитники замка придумали тогда одну хитрость. Они досыта накормили оставшимся зерном одного осла, которого затем забили, разделали, а полный желудок выбросили под стену - в надежде, что противники посчитают, что в крепости еще много припасов, и снимут осаду. Однако эта уловка не сработала.

В руины замок превратилась не в ходе военных действий, а в результате демонтажа в начале XIX века, когда большую часть здешних сооружений разобрали на строительные материалы. То, что осталось, было решено сохранить. Уже в середине того же столетия это место стало популярной достопримечательностью.

Замок Хоэннойффен и живописные ландшафты здешнего региона Швабский Альб

Особый интерес для туристов здесь сейчас представляют казематы, часть которых открыта для посетителей. Также на территории этой бывшей крепости работают ресторан и пивной сад.

Смотрите также: