Достопримечательности Германии: Пионерская железная дорога (фото)

Дрезден • Во времена ГДР эта малая железная дорога, открытая в Дрездене в 1950 году, называлась Пионерской - Pioniereisenbahn Dresden. Сейчас именуется Парковой - Dresdner Parkeisenbahn, продолжая приносить радость подрастающим жителям и гостям саксонской столицы. В общей сложности - 250 тысяч пассажиров ежегодно.

Удовольствие здесь получают не только пассажиры, но и многочисленные юные сотрудники, составляющие большую часть трудового коллектива. Всего - 120 детей и подростков. В свободное от школы и других обязанностей время они работают кондукторами, машинистами, станционными диспетчерами и выполняют много других ответственных заданий.

Ширина колеи этой дороги составляет 381 миллиметр. Общая протяженность путей, проложенных по Большому парку (Großer Garten), превышает пять с половиной километров. Максимальная разрешенная скорость - 20 километров в час. В эксплуатации находятся два паровоза 1925 года постройки - "Лиза" и "Морц", а также два электрических локомотива - 1962 и 1982 годов.

В 1990 году после воссоединения Германии тогдашняя Пионерская железная дорога перешла в собственность федеральной земли Саксония. Сезон открывается в апреле и завершается в конце октября. Плюс несколько дней в декабре - в предрождественские недели. Цена билета за одну поездку от начала до конца маршрута составляет 6 евро. Проехать одну из пяти здешних остановок - один евро. Для школьников и студентов действуют скидки.

Смотрите также:

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Узкоколейки - Schmalspurbahnen. Список таких дорог, построенных в Германии, превышает сотню. Добрая половина действует до сих пор, совмещая функцию исторических аттракционов для туристов и обычных транспортных средств. Самую первую немецкую узкоколейку ввели в эксплуатацию в 1860 году - Bröltalbahn в районе Рейн-Зиг под Бонном, то есть более полутора веков назад. Она работала до 1971 года.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Познакомимся с наиболее известными. Одна из них как раз отметила 125-летний трудовой юбилей - курортная узкоколейка "Молли" (Bäderbahn Molli). По этому поводу в Германии даже выпустили почтовую марку. Первый свой рейс "Молли" совершила в 1886 году: из Бад-Доберана вдоль побережья Балтийского моря. Балтика набирала популярность. Линию с 900-миллиметровой колеей проложили для перевозки отдыхающих.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Этот снимок сделан в первые годы после ее запуска. Сейчас "Молли" относится к числу самых популярных немецких узкоколеек и сама по себе давно является туристической достопримечательностью. Официальный статус технического памятника она получила еще во времена ГДР. Конечно, за долгие десятилетия "Молли" несколько раз меняла облик, но время остановилось для нее где-то в 30-х годах.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Тем не менее, "Молли" продолжает исправно служить отдыхающим. В 2009 году для нее построили новый локомотив - точную копию подлинного паровоза, а оригинал выставили в музее. 15 километров пути состав проделывает за сорок минут. Курортникам торопиться некуда. За год "Молли" перевозит 500-600 тысяч пассажиров и приносит более полумиллиона евро чистой прибыли.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Одна из остановок на маршруте - Heiligendamm, прибрежный район города Бад-Доберан. Хайлигендамм пользуется более широкой мировой известностью, чем сам город. Великий герцог Фридрих Франц I основал этот курорт в 1793 году. За приметные светлые фасады роскошных отелей, вилл и гостевых резиденций Хайлигендамм называют "Белым городом у моря". В 2007 году здесь прошел саммит "Большой восьмерки".

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Редкий поезд может похвастаться тем, что его именем названа целая улица - Mollistraße, по которой он, кстати, сам ездит. Для других транспортных средства улица имени "Молли" закрыта. Пешеходная зона. Отметим, что на некоторых узкоколейных дорогах составы с паровозами в свое время заменили электрическими трамваями, протянув над путями контактные провода.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня До победного распространения автомобильной техники узкоколейки играли очень важную роль в зарождавшейся транспортной системе страны, переживавшей индустриализацию. На их строительство требовалось меньше средств, чем на прокладку стандартных веток, не говоря уже о стоимости эксплуатации. Кроме того, ширину колеи и другие параметры можно было подгонять под конкретные условия местности и задачи.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Узкоколейные дороги прокладывали не только для перевозки отдыхающих. Их строили в горнодобывающих районах - для транспортировки угля, руды, готовой продукции, а также вывоза леса, подвоза стройматериалов... В военных целях - для обеспечения боевых учений или при подготовке к войнам. Об одной из таких линий мы упоминали в репортаже про полигон около Кельна, правда, от нее почти ничего не осталось.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Мы остаемся пока в Мекленбурге, но уже добрались до второй узкоколейной достопримечательности этого региона. "Неистовый Роланд" (Rasender Roland) - старый знакомый. Он встречался нам на острове Рюген около охотничьего замка Границ. Официальное название - Рюгенская малая железная дорога (Rügensche Kleinbahn). Ширина колеи - 750 миллиметров. Некоторым из вагонов - почти сто лет!

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Его название вполне достойно оперы. Премьера "Неистового Роланда" состоялась в 1895 году. Поезд связал тогда курортные города Путбус и Бинц. Сейчас протяженность островной узкоколейной линии составляет всего 24 километра, хотя в 1899 году на Рюгене было проложено почти сто километров путей. В 60-х годах прошлого века большую часть разобрали, правда, оставив "Роланду" самый живописный отрезок.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Подсев на метлу пролетавшей мимо ведьмы, с балтийского побережья попадаем в сказочный горный массив Гарц - в Саксонию-Анхальт. В Вальпургиеву ночь здесь, на горе Брокен, согласно легенде, собирается всякая нечистая сила. Тот, кто не водит с ней знакомство и ленив, на гору может попасть, воспользовавшись поездом - Brockenbahn. Протяженность этой дороги с метровой колеей - 19 километров.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Брокен - самая высокая гора Гарца. 1141 метр. Узкоколейка довозит туристов прямо до вершины. Первый отрезок открыли в 1898 году. Brockenbahn - не единственная такая линия в регионе. Общая протяженность узкоколейных путей в Гарце составляет сейчас 140 километров: самая плотная в Европе! Многие из них строились в свое время для обслуживания рудников, шахт и других предприятий горной отрасли.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Узкоколейки-работяги… В горном деле их использовали для транспортировки руды к обогатительным и обрабатывающим предприятиям или станциям большой железной дороги, с помощью которой осуществлялась дальнейшая перевозка. Для таких узкоколеек выпускались специальные составы и локомотивы. Этот был выпущен в 1938 году фирмой Deutz в Кельне. Ширина колеи транспортной ветки составляла 600 миллиметров.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Эта подземная узкоколейка с дизельным двигателем является частью памятника Всемирного культурного наследия - рудника Раммельсберг в том же самом Гарце, около города Гослар. О самом этом руднике мы подробно рассказывали в одном из недавних репортажей. Сейчас на этих желтых вагончиках в подземный музей доставляют туристов. Удовольствие не для страдающих клаустрофобией. Присоединяйтесь!

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня "Не высовываться! Двери держать закрытыми!". Технику безопасности в музейной шахте никто не отменял. Вагончики бросает из стороны в сторону. Во время пути по туннелю - кромешная тьма. Свет - только от предусмотрительно захваченного карманного фонарика. Желтая каска на голове, полученная на входе, начинает выполнять свою защитную функцию, на каждом повороте стукаясь о металлические стенки и крышу.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Узкоколейки - транспорт многофункциональный. Отдельного упоминания заслуживают лесные (Waldbahn) и полевые дороги (Feldbahn). По ним с заготовок вывозили древесину, а с сельскохозяйственных угодий - собранный урожай. Некоторые из них сохранились и были перепрофилированы для развлечения туристов. Есть такая, например, в Мускау, недалеко от Дрездена - Waldeisenbahn Muskau.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня После войны локомотивы и грузовые узкоколейные составы использовались в разрушенных городах для вывоза обломков зданий - по проложенным временным путям или уцелевшим трамвайным линиям. Женщин, работавших на расчистке немецких городов от развалин (Trümmer), называли Trümmerfrauen, а такие узкоколейные составы - Trümmerbahnen. Этот снимок сделан у Бранденбургских ворот в Берлине.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня После войны на территории ГДР узкоколейных дорог сохранилось больше, чем в Западной Германии. Там, где это было возможно, их эксплуатировали, и эксплуатировали, и еще раз эксплуатировали. Конечно, не из-за любви к железнодорожной романтике, а из-за структурных проблем социалистического хозяйствования. Не было бы счастья… Такой паровоз-красавец возит туристов в саксонском городе Циттау.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Так он выглядел до воссоединения Германии. Первая поездка по этой узкоколейной дороге состоялась в конце 1890 года. Отрезок составлял тогда всего 1,6 километра. Он финансировался из частных средств, так как государственная компания не проявляла интерес к этому маршруту в Верхней Лужице. Сейчас 12-километровая узкоколейная ветка соединяет Циттау с горным курортом Ойбин.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня На рубеже позапрошлого и прошлого веков они были чудом техники и символом прогресса. Знатоки и сегодня восхищаются простотой и надежностью конструкции. Десятки тысяч фанатов железнодорожной истории объединены в клубы, инвестируют сотни часов личного времени в ремонт и обслуживание этих огнедышащих сокровищ. Такой состав еще во времена ГДР курсировал между Дрезденом и пригородным районом Лёсниц.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня В западных федеральных землях Германии одной из самых известных узкоколеек является баварская зубчатая дорога Bayerische Zugspitzbahn. Она связывает знаменитый лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен с горой Цугшпитце - самой высокой в Германии, уходящей в небо почти на три тысячи метров. Перепад высоты на 19-километровом маршруте этой зубчатой дороги составляет почти две тысячи метров.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Узкоколейки, построенные после войны, можно назвать, скорее, исключением, чем правилом. Это, например, миниатюрная дорога в Рейнском парке. Она появилась в Кельне к Федеральной садоводческой выставке 1971 года. Почти игрушечный состав катает детей и тех, кто ими в душе остался. От знаменитого готического собора нужно перейти по мосту через Рейн и свернуть налево...

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Действующих узкоколеек в Германии - кататься, не перекататься. Более пятидесяти, как мы отмечали в самом начале. И никаких мук выбора, проинспектировать нужно все без исключения. Некоторые используются для регулярных пассажирских перевозок, другие совершают рейсы по специальному расписанию - пару раз в неделю или месяц. Свои ностальгические дороги есть почти в каждой немецкой земле.

Немецкие узкоколейки в XIX веке и сегодня Локомотив "Адлер" для первой немецкой железной дороги был приобретен в Великобритании. Первый свой рейс он совершил в 1835 году из Нюрнберга. При проектировании линии инженеры равнялись на английскую дорогу Стоктон-Дарлингтон. Ширина ее колеи стала в Германии стандартной. Она составляет… Впрочем, какая разница? Главное, чтобы паровоз был хороший. Автор: Рахель Гессат, Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"