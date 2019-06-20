 Достопримечательности Германии: Мост лавочников в Эрфурте (фото) | Кадр дня | DW | 21.06.2019

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Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Мост лавочников в Эрфурте (фото)

Флоренция - Флоренцией, но Мост лавочников в тюрингском Эрфурте - ничуть не хуже Понте Веккьо.

Мост лавочников в Эрфурте

Эрфурт • Жителям тюрингской столицы не нужно ехать в далекую Италию, чтобы прогуляться там по старому живописному мосту, застроенному разными магазинчиками. Что флорентийцам - Понте Веккьо, то эрфуртцам - Мост лавочников, он же - Кремербрюкке (Krämerbrücke).

Мост лавочников в Эрфурте

Самый длинный полностью застроенный мост-улица в Европе приобрел свои нынешние размеры в конце XIV века, когда был заново возведен после сильного городского пожара. На почти 80-метровом мосту сейчас находится более трех десятков фахверковых домов. За исключением всего лишь четырех зданий, все остальные - в собственности города Эрфурта.

Мост лавочников в Эрфурте

Первоначально домов было вдвое больше, но постепенно небольшие домики объединяли или строили новые - покрупнее на нескольких соседних участках после пожаров. Кремербрюкке является самым старым светским сооружением в тюрингской столице, старше него в Эрфурте - только здешние средневековые храмы. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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