Достопримечательности Германии: замок Эльц (фото)

Замок Эльц (Burg Eltz) спрятался от мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок. Какой-то выдающейся роли в истории он не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении.
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