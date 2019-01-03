Достопримечательности Германии: замок Эльц (фото)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II

91. Остров Зюльт

Остров Зюльт (Insel Sylt) слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. Ежегодно Зюльт посещает около 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них проводит здесь в среднем около семи дней. (*)