Достопримечательности Германии: Замок Мариенбург (фото)

Этот замок считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном" - в любом случае, построены они были в одну и ту же архитектурную эпоху.
Замок Мариенбург в Нижней Саксонии находится между Ганновером и Хильдесхаймом. Эту летнюю резиденцию возвели в неоготическом стиле в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V - члена британской королевской семьи, двоюродного брата королевы Виктории. Он остался собственностью Ганноверской династии - одной из ветвей древнего германского рода Вельфов. Ежегодно этот замок посещает около 190 тысяч туристов.
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Замок Мариенбург под Ганновером
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