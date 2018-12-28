Достопримечательности Германии: Дрезденский Цвингер (фото)

Выдающийся памятник барочной архитектуры в саксонской столице.
30.12.2018, Дрезден • Дрезденский Цвингер (Zwinger) - дворцово-парковый ансамбль эпохи барокко в столице Саксонии. Его возвели в центре города во времена правления курфюрста Августа Сильного (1670-1733). Сейчас здесь находятся знаменитая Дрезденская картинная галерея и несколько других музеев.
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