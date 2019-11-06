Досрочные выборы в Великобритании: "Брекзит", миграция и оборона

12 декабря граждане Великобритании вновь придут на избирательные участки: в этот день здесь пройдут досрочные выборы в парламент. Премьер-министр страны Борис Джонсон надеется, что с их помощью он сможет добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, согласованного им с Брюсселем. Ранее договор о "Брекзите" не получил поддержки в британском парламенте.

6 ноября в стране официально стартовала предвыборная кампания. Хотя возглавляемые Джонсоном консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства. DW изучила программы основных политических сил и выяснила, какую позицию каждая из них занимает по трем ключевым вопросам: выходу Великобритании из ЕС, миграции и оборонной стратегии страны.

"Брекзит"

Консервативная партия

Британский парламент

Премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен довести процедуру выхода Великобритании из ЕС до конца - даже несмотря на то, что ему не удалось это сделать до 31 октября (Брюссель согласился на гибкую отсрочку "Брекзита" до 31 января 2020 года - Ред.).

Глава британского правительства надеется вернуть доверие разочарованных избирателей, голосовавших за "Брекзит". Джонсон пытается убедить их в том, что досрочные выборы - это шанс наконец претворить "Брекзит" в жизнь и заняться более важными вопросами, которые в последнее время были оставлены без должного внимания - в частности, решением проблем в сфере образования и здравоохранения, а также развитием экономики страны.

В то же время цель консерваторов - подписать новое соглашение о свободной торговле с ЕС всего через год после выхода из этой организации - выглядит слишком амбициозной. К примеру, Канаде для заключения такой договоренности с Евросоюзом потребовалось семь лет. Прежде чем соглашение с Великобританией вступит в силу, его должны будут ратифицировать все 27 оставшихся стран-членов ЕС.

Лейбористская партия

Джереми Корбин

Крупнейшую британскую оппозиционную силу - Лейбористскую партию - не раз обвиняли в отсутствии у нее четкой позиции по вопросу выхода страны из Евросоюза. В попытке примирить своих сторонников, голосовавших как за, так и против "Брекзита", лидер партии Джереми Корбин заявил, что планирует заключить с Евросоюзом более выгодную сделку, а затем провести новый референдум. На нем избиратели должны будут либо высказаться в поддержку сделки, либо решить остаться в составе ЕС.

Либеральные демократы

Британские либеральные демократы пытаются позиционировать себя как партию, однозначно выступающую против выхода страны из ЕС. Они предлагают приостановить этот процесс и полностью отказаться от "Брекзита". Хотя рейтинг этой политической силы в данный момент не достигает даже 20 процентов, все еще может измениться: либеральные демократы могут привлечь на свою сторону людей, традиционно голосовавших за лейбористов, однако недовольных непоследовательной позицией Корбина в отношении "Брекзита".

Оборона

Консервативная партия

Борис Джонсон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, сентябрь 2019 года

Борис Джонсон неоднократно озвучивал свою концепцию "глобальной Великобритании" вне Евросоюза: помимо прочего, британский премьер планирует вкладывать средства в космические проекты, развивать судостроительную отрасль и модернизировать британский военно-морской флот. Однако все говорит о том, что влияние Соединенного Королевства на мировой арене, наоборот, уменьшится - не в последнюю очередь потому, что страна выходит из ЕС как раз в тот момент, когда так называемые "особые отношения" Лондона с Вашингтоном переживают не лучшие времена.

В прошлом Джонсон говорил, что намерен пересмотреть обязательства Великобритании в сфере обороны и добиться менее тесного сотрудничества с ЕС. При этом королевство по праву считается самой мощной военной державой в Евросоюзе. На сегодняшний день Великобритания и Франция остаются единственными его членами, обладающими ядерным оружием.

Лейбористская партия

Численность британских вооруженных сил неуклонно сокращается

Лейбористы, в свою очередь, подчеркивают, что численность британских вооруженных сил с 2010 года неуклонно сокращается. Ожидается, что в своем новом манифесте партия повторит свое предвыборное обещание 2017 года не отказываться от британского ядерного комплекса Trident, а также сохранить членство Соединенного Королевства в НАТО. Однако есть опасения, что Корбин и другие левые силы могут не выполнить эти обещания в случае победы на выборах.

Либеральные демократы

Либеральные демократы обещают уделить основное внимание контролю над экспортом вооружений и подчеркивают свою приверженность НАТО и ООН.

Миграция

Консервативная партия

Миграция стала одной из главных тем, обсуждавшихся в преддверии референдума по "Брекзиту" в 2016 году. Сторонники выхода Великобритании из ЕС утверждали, что мигранты из других стран Евросоюза едут сюда только за пособиями, и выступали за ограничение свободы передвижения и восстановление контроля Лондона над своими границами.

С тех пор риторика консерваторов практически не изменилась. По завершении процедуры "Брекзита" в партии намерены ввести так называемую систему баллов для привлечения квалифицированной рабочей силы. Впрочем, как именно она будет выглядеть, пока неясно.

Лейбористская партия

Лейбористcкая партия, в свою очередь, выступает за либерализацию миграционного законодательства. На партийном съезде лейбористы проголосовали за "сохранение и расширение права на свободное передвижение" и отказ от системы, в которой право иностранца на пребывание в стране зависит от его доходов и вклада в британскую экономику.

В предложении, впрочем, не указывается, каким образом в партии намерены расширить свободу передвижения и смогут ли ею воспользоваться граждане стран, не входящих в ЕС. В ходе своей кампании лейбористы будут стараться вызвать у избирателей эмоции, обвиняя своих конкурентов - консерваторов - в отсутствии сочувствия к мигрантам.

Либеральные демократы

Либерал-демократы также всякий раз подчеркивают пренебрежительное отношение консерваторов к иностранцам и их бедственное положение. Политики от этой партии обещают предоставить соискателям убежища право на работу во время рассмотрения их ходатайств и облегчить процедуру воссоединения семей для британских граждан.

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