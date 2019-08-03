 Дортмундская ″Боруссия″ в 5-й раз выиграла Кубок Германии | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 14.05.2021

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Футбол

Дортмундская "Боруссия" в 5-й раз выиграла Кубок Германии

"Боруссия" из Дортмунда в пятый раз в истории завоевала Кубок Германии, разгромив "Лейпциг". "Лейпциг" вновь остановили в шаге от первого трофея в истории клуба.

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанн

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанн

"Боруссия" из Дортмунда в четверг, 13 мая, разгромила команду "Лейпциг" со счетом 4:1 и тем самым в пятый раз в истории завоевала Кубок Германии. Чаще этот трофей завоевывала только "Бавария" (20 раз) и "Вердер" (6 раз). "Боруссия" догнала "Шальке" и "Айнтрахт" - эти клубы 5 раз становились обладателями кубка.

Дортмундский клуб не оставил сопернику шансов: первый мяч был забит уже на 5-й минуте, его автором стал футболист сборной Англии в составе дортмундцев Джейдон Санчо. При этом "Лейпциг" второй раз за три года играет в финале розыгрыша Кубка и вновь остался без награды. В прошлый раз его остановила "Бавария".

В центре Дортмунда ночью около 200 фанатов праздновали победу с применением пиротехники, сообщает полиция. Столкновений между фанатами не происходило, полиция разогнала празднество - в Германии продолжают действовать коронавирусные ограничения.

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