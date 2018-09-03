 Дорога замков - популярный туристический маршрут на юге Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 30.12.2019

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Фоторепортажи

Дорога замков - популярный туристический маршрут на юге Германии

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".

  • Бад-Вимпфен

    Немецкая дорога замков

    Резиденции, замки, дворцы

    Дорога замков (Burgenstraße) - туристический маршрут, большая часть которого проходит в Германии по Баден-Вюртембергу и Баварии, а также имеющий продолжение в Чехии. Создание маршрута было начато в 1954 году. Сейчас на нем насчитывается около семидесяти достопримечательностей разных эпох: крепостей, замков, дворцов, живописных развалин и прочих архитектурно-исторических памятников.

  • Мангеймский дворец (Mannheimer Schloss)

    Немецкая дорога замков

    Мангеймский дворец

    Отправная точка маршрута - Мангеймский дворец. Эта барочная резиденция была построена на берегу Рейна для правителей Курпфальца в 1720-1760 годах и относится к крупнейшим дворцам Европы, возведенным в XVIII веке.

  • Шветцингенский дворец (Schloss Schwetzingen)

    Немецкая дорога замков

    Шветцингенский дворец

    Следующей остановкой на маршруте является Шветцингенский дворец - еще одна барочная резиденция правителей Курпфальца. Был возведен на месте средневековой крепости в начале XVIII века. Дворец и парк предложены Германией на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гейдельбергский замок (Schloss Heidelberg)

    Немецкая дорога замков

    Гейдельбергский замок

    Строительство Гейдельбергского замка, начатое в XII веке, продолжалось почти 300 лет. Этим объясняется сочетание готической и ренессансной архитектуры. Дворец Гейдельбергского замка был разрушен во время войны за Пфальцское наследство в 1688-1697 годах, затем был восстановлен, но позже сгорел.

  • Замок Цвингенберг (Zwingenberg)

    Немецкая дорога замков

    Цвингенберг

    Замок Цвингенберг был возведен на берегу реки Неккар в XIII столетии. Сейчас каждое лето в августе здесь проводится оперный фестиваль под открытым небом. Обязательной частью программы является романтическая опера Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок". Считается, что на создание этого произведения композитора вдохновили именно здешние места.

  • Темпельхаус (Tempelhaus)

    Немецкая дорога замков

    Темпельхаус

    Такой необычный замок, принадлежавший Мальтийскому ордену, расположен недалеко в баден-вюртембергском городе Мосбах. В XII веке здесь находилась укрепленная жилая башня, которую затем приобрел Мальтийский орден, чтобы создать госпиталь, для чего сооружение расширили и дополнили часовней.

  • Хорнберг (Hornberg)

    Немецкая дорога замков

    Хорнберг

    Это древнее укрепление, состоящее из двух замков, расположено на берегу Неккара - примерно в 45 километрах от Гейдельберга. Первое упоминание Хорнберга датировано XII веком. Винодельческое хозяйство, принадлежащее замку, относится к числу самых старых действующих винодельческих хозяйств в мире. История здешних виноградников насчитывает 1500 лет.

  • Нойенштайн (Neuenstein)

    Немецкая дорога замков

    Нойенштайн

    Свой нынешний облик замок Нойенштайн получил в ренессансную эпоху. Был заложен в Средние века в качестве замка на воде. Сейчас в нем располагаются музей и архив немецкого знатного рода Гогенлоэ.

  • Комбург(Comburg)

    Немецкая дорога замков

    Комбург

    Этот бывший монастырь католического ордена Святого Бенедикта впервые упоминается в 1037 году. Романская базилика была освящена в 1088 году. Особыми достопримечательностями Комбурга являются роскошная алтарная плита и роскошная круглая люстра - одна из трех таких люстр в Германии. Другие находятся в Ахене и Хильдесхайме.

  • Абенберг (Abenberg)

    Немецкая дорога замков

    Абенберг

    Графы Абенберга построили свой первый деревянный замок в середине XI века. Уже через сто лет они возвели это каменное укрепление - одно из самых импозантных таких сооружений в Баварии. Графы покровительствовали средневековым поэтам - Тангейзерам, что нашло отражение в их произведениях XIII века.

  • Лангенбург (Schloss Langenburg)

    Немецкая дорога замков

    Лангенбург

    Замок Лангенбург возведен на высоком скалистом выступе. Впервые упоминается в 1226 году. С XIII века находится во владении рода Гогенлоэ. Часть замка отдана под музей. У посетителей также есть возможность зайти в часовню и совершить прогулку по барочному парку.

  • Гёсвайнштайн (Gößweinstein)

    Немецкая дорога замков

    Гёсвайнштайн

    Этот баварский замок впервые упоминается в 1076 году. Долгое время находился в собственности князей-епископов Бамберга. В конце XIX века был обновлен в неоготическом стиле. Как предполагается, Гёсвайнштайн был использован Рихардом Вагнером в качестве прототипа замка Святого Грааля в опере "Парсифаль".

  • Рабенштайн (Burg Rabenstein)

    Немецкая дорога замков

    Рабенштайн

    Замок Рабенштайн расположен к северу от Нюрнберга над долиной Айльсбахталь. Был заложен в середине XII века для контроля дороги. Долгое время считался неприступным. Архитектурной изюминкой является рыцарский зал. С 1956 года замок используется в качестве молодежной гостиницы.

  • Альтенбург (Altenburg)

    Немецкая дорога замков

    Альтенбург

    Замок Альтенбург - еще одно укрепление на этом туристическом маршруте, принадлежавшее князьям-епископам Бамберга. Известен тем, что в 1808-1813 годах здесь регулярно гостил и работал немецкий писатель-романтик Э. Т. А. Гофман - автор "Щелкунчика и Мышиного короля", "Крошки Цахеса, по прозванию Циннобер", "Житейских воззрений кота Мурра" и многих других широко известных произведений.

  • Хельдбург (Heldburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Хельдбург

    Этот средневековый высотный замок, находящийся около тюрингского города Бад-Кольберг-Хельдбург, был перестроен в качестве ренессансной резиденции в XVI веке. Фесте Хельдбург - единственная достопримечательность Тюрингии на этом туристическом маршруте. В 2016 году здесь был открыт Немецкий музей замков.

  • Фесте Кобург (Veste Coburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Кобург

    Фесте Кобург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся и впечатляющих крепостей в Германии. В крепости находятся коллекция художественных произведений с картинами Кранаха Старшего, Дюрера, Рембрандта, а также эстампы, изделия из стекла, нумизматическая коллекция, доспехи и оружие. В 1530 году в замке жил Мартин Лютер.

  • Плассенбург (Plassenburg)

    Немецкая дорога замков

    Плассенбург

    Крепость Плассенбург возвышается на горе над городом Кульмбах. Свой нынешний облик приобрела в эпоху Ренессанса. Считается одной из самых живописных крепостей Германии. Впервые упоминается в 1135 году. В крепости расположено несколько музеев. Во внутреннем дворе проводятся концерты и другие представления.

  • Байройт (Bayreuth)

    Немецкая дорога замков

    Байройт

    Один из последних пунктов Дороги замков на территории Германии является Байройт. На карту маршрута нанесены три достопримечательности этого города - Новый и Старый дворцы, а также отображенный на этой фотографии Эрмитаж, являющийся памятником эпохи рококо.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бад-Вимпфен

    Немецкая дорога замков

    Резиденции, замки, дворцы

    Дорога замков (Burgenstraße) - туристический маршрут, большая часть которого проходит в Германии по Баден-Вюртембергу и Баварии, а также имеющий продолжение в Чехии. Создание маршрута было начато в 1954 году. Сейчас на нем насчитывается около семидесяти достопримечательностей разных эпох: крепостей, замков, дворцов, живописных развалин и прочих архитектурно-исторических памятников.

  • Мангеймский дворец (Mannheimer Schloss)

    Немецкая дорога замков

    Мангеймский дворец

    Отправная точка маршрута - Мангеймский дворец. Эта барочная резиденция была построена на берегу Рейна для правителей Курпфальца в 1720-1760 годах и относится к крупнейшим дворцам Европы, возведенным в XVIII веке.

  • Шветцингенский дворец (Schloss Schwetzingen)

    Немецкая дорога замков

    Шветцингенский дворец

    Следующей остановкой на маршруте является Шветцингенский дворец - еще одна барочная резиденция правителей Курпфальца. Был возведен на месте средневековой крепости в начале XVIII века. Дворец и парк предложены Германией на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гейдельбергский замок (Schloss Heidelberg)

    Немецкая дорога замков

    Гейдельбергский замок

    Строительство Гейдельбергского замка, начатое в XII веке, продолжалось почти 300 лет. Этим объясняется сочетание готической и ренессансной архитектуры. Дворец Гейдельбергского замка был разрушен во время войны за Пфальцское наследство в 1688-1697 годах, затем был восстановлен, но позже сгорел.

  • Замок Цвингенберг (Zwingenberg)

    Немецкая дорога замков

    Цвингенберг

    Замок Цвингенберг был возведен на берегу реки Неккар в XIII столетии. Сейчас каждое лето в августе здесь проводится оперный фестиваль под открытым небом. Обязательной частью программы является романтическая опера Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок". Считается, что на создание этого произведения композитора вдохновили именно здешние места.

  • Темпельхаус (Tempelhaus)

    Немецкая дорога замков

    Темпельхаус

    Такой необычный замок, принадлежавший Мальтийскому ордену, расположен недалеко в баден-вюртембергском городе Мосбах. В XII веке здесь находилась укрепленная жилая башня, которую затем приобрел Мальтийский орден, чтобы создать госпиталь, для чего сооружение расширили и дополнили часовней.

  • Хорнберг (Hornberg)

    Немецкая дорога замков

    Хорнберг

    Это древнее укрепление, состоящее из двух замков, расположено на берегу Неккара - примерно в 45 километрах от Гейдельберга. Первое упоминание Хорнберга датировано XII веком. Винодельческое хозяйство, принадлежащее замку, относится к числу самых старых действующих винодельческих хозяйств в мире. История здешних виноградников насчитывает 1500 лет.

  • Нойенштайн (Neuenstein)

    Немецкая дорога замков

    Нойенштайн

    Свой нынешний облик замок Нойенштайн получил в ренессансную эпоху. Был заложен в Средние века в качестве замка на воде. Сейчас в нем располагаются музей и архив немецкого знатного рода Гогенлоэ.

  • Комбург(Comburg)

    Немецкая дорога замков

    Комбург

    Этот бывший монастырь католического ордена Святого Бенедикта впервые упоминается в 1037 году. Романская базилика была освящена в 1088 году. Особыми достопримечательностями Комбурга являются роскошная алтарная плита и роскошная круглая люстра - одна из трех таких люстр в Германии. Другие находятся в Ахене и Хильдесхайме.

  • Абенберг (Abenberg)

    Немецкая дорога замков

    Абенберг

    Графы Абенберга построили свой первый деревянный замок в середине XI века. Уже через сто лет они возвели это каменное укрепление - одно из самых импозантных таких сооружений в Баварии. Графы покровительствовали средневековым поэтам - Тангейзерам, что нашло отражение в их произведениях XIII века.

  • Лангенбург (Schloss Langenburg)

    Немецкая дорога замков

    Лангенбург

    Замок Лангенбург возведен на высоком скалистом выступе. Впервые упоминается в 1226 году. С XIII века находится во владении рода Гогенлоэ. Часть замка отдана под музей. У посетителей также есть возможность зайти в часовню и совершить прогулку по барочному парку.

  • Гёсвайнштайн (Gößweinstein)

    Немецкая дорога замков

    Гёсвайнштайн

    Этот баварский замок впервые упоминается в 1076 году. Долгое время находился в собственности князей-епископов Бамберга. В конце XIX века был обновлен в неоготическом стиле. Как предполагается, Гёсвайнштайн был использован Рихардом Вагнером в качестве прототипа замка Святого Грааля в опере "Парсифаль".

  • Рабенштайн (Burg Rabenstein)

    Немецкая дорога замков

    Рабенштайн

    Замок Рабенштайн расположен к северу от Нюрнберга над долиной Айльсбахталь. Был заложен в середине XII века для контроля дороги. Долгое время считался неприступным. Архитектурной изюминкой является рыцарский зал. С 1956 года замок используется в качестве молодежной гостиницы.

  • Альтенбург (Altenburg)

    Немецкая дорога замков

    Альтенбург

    Замок Альтенбург - еще одно укрепление на этом туристическом маршруте, принадлежавшее князьям-епископам Бамберга. Известен тем, что в 1808-1813 годах здесь регулярно гостил и работал немецкий писатель-романтик Э. Т. А. Гофман - автор "Щелкунчика и Мышиного короля", "Крошки Цахеса, по прозванию Циннобер", "Житейских воззрений кота Мурра" и многих других широко известных произведений.

  • Хельдбург (Heldburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Хельдбург

    Этот средневековый высотный замок, находящийся около тюрингского города Бад-Кольберг-Хельдбург, был перестроен в качестве ренессансной резиденции в XVI веке. Фесте Хельдбург - единственная достопримечательность Тюрингии на этом туристическом маршруте. В 2016 году здесь был открыт Немецкий музей замков.

  • Фесте Кобург (Veste Coburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Кобург

    Фесте Кобург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся и впечатляющих крепостей в Германии. В крепости находятся коллекция художественных произведений с картинами Кранаха Старшего, Дюрера, Рембрандта, а также эстампы, изделия из стекла, нумизматическая коллекция, доспехи и оружие. В 1530 году в замке жил Мартин Лютер.

  • Плассенбург (Plassenburg)

    Немецкая дорога замков

    Плассенбург

    Крепость Плассенбург возвышается на горе над городом Кульмбах. Свой нынешний облик приобрела в эпоху Ренессанса. Считается одной из самых живописных крепостей Германии. Впервые упоминается в 1135 году. В крепости расположено несколько музеев. Во внутреннем дворе проводятся концерты и другие представления.

  • Байройт (Bayreuth)

    Немецкая дорога замков

    Байройт

    Один из последних пунктов Дороги замков на территории Германии является Байройт. На карту маршрута нанесены три достопримечательности этого города - Новый и Старый дворцы, а также отображенный на этой фотографии Эрмитаж, являющийся памятником эпохи рококо.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 

  • Замок Морицбург (Moritzburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Морицбург

    Богата Германия замками разных эпох, а немецкое слово Burg уже само по себе звучит вполне романтично: в нем слышатся отзвуки рыцарских турниров и песен миннезингеров. Если же к нему прибавить Wasser, окружив замок водой, получится Wasserburg . Таких водных замков в Германии - более двух с половиной сотен. Один из них - Морицбург под Дрезденом. Он знаком многим по фильму "Три орешка для Золушки".

  • Замок Зацвай (Satzvey)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Зацвай

    По количеству замков на воде в Германии с большим отрывом лидирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия: здесь их более ста. Объясняется это обширными равнинными ландшафтами, которые богаты реками, речушками и ручьями, а также недостатком более подходящих мест - гор или скалистых утесов. Пожалуй, самый известный водный замок в этой федеральной земле - средневековый Зацвай в регионе Айфель.

  • Дворец Бенрат (Schloss Benrath)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Дворец Бенрат

    Изначально они носили оборонительный характер. Вода была препятствием, сдерживавшим неприятелей. Мост перед воротами был подъемным. Водные замки не потеряли привлекательности и после того, как с развитием артиллерии и осадной техники рвы с водой утратили защитные функции. Этот охотничий замок - вернее, дворец - Бенрат был возведен под Дюссельдорфом в 1755-1770 годах в стиле рококо.

  • Шверинский замок (Schloss Schwerin)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Шверинский замок

    В эпоху барокко и позже рвы и пруды окончательно стали элементами ландшафтной архитектуры, а не фортификации, как это было в Средние века. Шверинский замок свой нынешний облик приобрел в 1845-1857 годах в результате перестройки в соответствии с модой романтического историзма. В качестве образцов для подражания были выбраны ренессансные замки Франции.

  • Замок Фишеринг (Burg Vischering)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Фишеринг

    Для большего контраста остановимся около этого замка, напоминающего о временах, когда для их владельцев решающее значение имела толщина стен, а не репрезентативные архитектурные изыски. Водный замок Фишеринг в Вестфалии - один из самых старых и наиболее сохранившихся таких замков региона Мюнстерланд. Он был заложен в XIII веке и почти заново отстроен в XVI столетии.

  • Замок Шеленбург (Wasserschloss Schelenburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Шеленбург

    Замок Шеленбург, окруженный этим живописным рвом, относится к числу старейших замков в районе города Оснабрюка в Нижней Саксонии. Его первое письменное упоминание датировано 1160 годом. Здесь сохранилась башня готического периода. Нынешний облик этот замок приобрел в начале XVI века, когда после пожара был частично перестроен в ренессансном стиле.

  • Замок Меспельбрунн (Schloss Mespelbrunn)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Меспельбрунн

    Замок Меспельбрунн, расположенный между Франкфуртом-на-Майне и Вюрцбургом, известен далеко за пределами этого региона. Он относится к числу самых посещаемых водных замков Германии. Ежегодно здесь бывает до 100 тысяч туристов. Замок был заложен в XV веке здешним княжеским лесничим, получившим эту землю в подарок. До сих пор находится в собственности его потомков.

  • Замок Глюксбург (Wasserschloss Glücksburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Глюксбург

    Родовое гнездо династии Глюксбургов, представители которой занимают престолы в Дании и Норвегии, а раньше также были королями Греции. Этот замок на воде, заложенный в 1582 году, находится в Шлезвиг-Гольштейне недалеко от города Фленсбурга. Он принадлежит к числу важнейших памятников архитектуры ренессансного периода в северной части Европы. В замке работает музей.

  • Замок Анхольт (Schloss Anholt)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Анхольт

    Его называют замком - Burg Anholt, хотя перед нами - дворец. Был заложен на этом месте в Мюнстерланде для защиты церковных земель Утрехтской епархии в XII веке. Нынешний облик барочной резиденции приобрел в начале XVIII века. Сильно пострадал во время Второй мировой войны, но был восстановлен. В помещениях выставлена коллекция картин владельцев замка, насчитывающая более 700 произведений.

  • Замок Дик (Schloss Dyck)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Дик

    Окруженный тройным кольцом рвов, замок Дик под Дюссельдорфом считается одним из самых замечательных водных замков Рейнской области. Первое упоминание датировано 1094 годом. Получил широкую известность благодаря популярному сериалу канала ARD "Запретная любовь". Нынешний вид приобрел в результате восстановления после Тридцатилетней войны, в середине XVII века. Окружен прекрасным английским парком.

  • Замок Бланкенхайн (Wasserburg Blankenheim)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бланкенхайн

    Водный замок Бланкенхайн находится недалеко от саксонского города Цвикау. Заложенный, предположительно, в XII веке, он долгое время был частью рыцарского поместья. После 1945 года советские оккупационные власти планировали его снос, но местным жителям удалось добиться отмены этого решения. В помещениях замка и на его территории работает Немецкий музей сельского хозяйства, открытый в 1981 году.

  • Замок Гёденс (Wasserschloss Gödens)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Гёденс

    Этот водный замок, расположенный во Фрисландии в Нижней Саксонии, окружен прекрасным дворцовым парком. Был заложен в начале XVII века и заново отстроен после пожара в 1671 году. Замок и парк используются для проведения весеннего фестиваля садово-паркового искусства, рождественской ярмарки и других мероприятий.

  • Замок Фюрстлих-Дрена (Schloss Fürstlich Drehna)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Фюрстлих-Дрена

    Этот живописный водный замок Фюрстлих-Дрена расположен в одном из районов бранденбургского города Луккау. Резиденцию возвели здесь во второй половине XVI века. Она дошла до наших дней без существенных изменений внешнего облика. В 1819 году вокруг замка разбили парк по планам знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В 2014 году в замке после ремонта вновь был открыт отель.

  • Замок Бургштайнфурт (Schloss Burgsteinfurt)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бургштайнфурт

    Мост и сторожевой домик у ворот, ведущих в замок Бургштайнфурт в городе Штайнфурт, - самый старый замок на воде в Вестфалии. Возведен на почти круглом острове, который образуют рукава реки. Первое письменное упоминание укрепления на этом месте датировано 1129 годом. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны. Позже был полностью восстановлен и дополнен новыми пристройками в стиле барокко.

  • Замок Нордербург (Norderburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Нордербург

    В замке Нордербург в нижнесаксонском городе Дорнум сейчас работает школа. Этот водный замок был построен в XIV веке как резиденция одного из вождей восточных фризов. За свою историю неоднократно менял владельцев. В 1379 году стал местом действия самой известной семейной драмы в истории Восточной Фризии - с убитой женой, коварной тещей и обезглавленными отцом и сыном.

  • Замок Бергедорф (Bergedorfer Schloss)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бергедорф

    Это единственный замок, сохранившийся в Гамбурге. Первое письменное упоминание водного замка Бергедорф датировано XIV веком, однако, как предполагают историки, укрепление появилось здесь раньше: в начале XIII века одновременно со строительством водяной мельницы. Некоторое время являлся резиденцией герцогов Саксен-Лауэнбурга. Сейчас в замке расположен краеведческий музей.

  • Замок Бад-Раппенау (Wasserschloss Bad Rappenau)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бад-Раппенау

    Этот водный замок был построен в Бад-Раппенау (Баден-Вюртемберг) в самом начале XVII века на месте более старой резиденции рыцарского рода фон Гемминген. Один из современных его представителей Эберхард фон Гемминген в 1982-2009 годах руководил немецкоязычной редакцией "Радио Ватикана". Замок сейчас находится в собственности города и используется для проведения культурных мероприятий.

  • Замок Хюльзеде (Rittergut Huelsede)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Хюльзеде

    Водный замок Хюльзеде, построенный в 1529-1548 годах, является одним из ранних примеров резиденций в стиле так называемого Везерского ренессанса в Нижней Саксонии. Дошел до наших дней без разрушений. На протяжении четырех столетий находится в частной собственности рода, ныне им владеющего. Некоторое время назад завершилась полная реставрация, длившаяся три десятилетия.

  • Замок Айхтерсхайм (Schloss Eichtersheim)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Айхтерсхайм

    Водный замок Айхтерсхайм находится примерно в тридцати километрах от Гейдельберга. Построенный в XVI веке, свой нынешний вид с барочными архитектурными элементами он приобрел в результате реконструкции, завершившейся в 1767 году. Сейчас в замке расположены городская администрация и ресторан.

  • Замок Хюльсхофф (Wasserburg Hülshoff)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Хюльсхофф

    В этом замке родилась знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). Замок Хюльсхофф в регионе Мюнстерланд является резиденцией этого древнего рода с 1417 года. Ренессансная резиденция находится на двух островах, соединенных мостом. Замок и парк открыты для посетителей.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Туристические маршруты по Германии

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Этот памятник Всемирного наследия находится на берегу реки Везер около вестфальского города Хёкстер. Здесь сохранился монументальный церковный фасад каролингской эпохи - XI века.  

Вартбург - замок, в котором Лютер перевел Новый Завет

В 2017 году в Германии отмечают 500-летие Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.  

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии

Саксонский замок Крибштайн уже неоднократно превращался в съемочную площадку. Его кинематографическая карьера началась еще в ГДР.  

Пфальцграфенштайн - таможенный замок на романтическом Рейне

Кто и зачем построил этот замок, который Виктор Гюго назвал каменным кораблем, в таком необычном месте - на небольшом скалистом острове посреди главной немецкой реки?  

Аугустусбург и Фалькенлуст - жемчужины эпохи рококо на подступах к Кельну

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.  

Замок, в котором работал Гофман

Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.  

Замок на Рюгене, где охотился Бисмарк

Самый популярный замок Мекленбурга-Передней Померании спрятался в густом буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, "железный канцлер" Бисмарк...  

Из Петербурга - под Марбург: дворец прусского дипломата

Этот дворец построил дипломат, кавалер российского ордена Святого Владимира, прусский гусар, тайный советник, сторонник идей Бисмарка - представитель одой из самых богатых немецких промышленных династий XIX века.  

Замок под ноты рислинга

Reichsburg - Имперский замок в Кохеме. Много всего он повидал за свою почти тысячелетнюю историю. Сейчас этот долгожитель взирает на толпы туристов - отечественных, голландских, американских, российских.  

Предприимчивый замок Зацвай

Его владельцы были первыми в Германии, устроившими в своем замке исторический рыцарский турнир. Прошло 30 лет. Одними костюмированными представлениями дело не ограничилось.  

Замок Колдиц - "Академия побегов"

Резиденция королей и курфюрстов, богадельня, тюрьма, психбольница, лагерь для военнопленных... У этого саксонского замка - богатый послужной список.  

Немецкая дорога замков  

20 самых красивых немецких замков на воде  

Аудио- и видеофайлы по теме

Замок Целле - #DailyDrone  

Замок Лихтенштайн - #DailyDrone  

Замок Канцах - #DailyDrone  

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