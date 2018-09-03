Дорога замков - популярный туристический маршрут на юге Германии

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Смотрите также:
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II.
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Этот памятник Всемирного наследия находится на берегу реки Везер около вестфальского города Хёкстер. Здесь сохранился монументальный церковный фасад каролингской эпохи - XI века.
В 2017 году в Германии отмечают 500-летие Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.
Саксонский замок Крибштайн уже неоднократно превращался в съемочную площадку. Его кинематографическая карьера началась еще в ГДР.
Кто и зачем построил этот замок, который Виктор Гюго назвал каменным кораблем, в таком необычном месте - на небольшом скалистом острове посреди главной немецкой реки?
После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.
Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.
Самый популярный замок Мекленбурга-Передней Померании спрятался в густом буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, "железный канцлер" Бисмарк...
Этот дворец построил дипломат, кавалер российского ордена Святого Владимира, прусский гусар, тайный советник, сторонник идей Бисмарка - представитель одой из самых богатых немецких промышленных династий XIX века.
Reichsburg - Имперский замок в Кохеме. Много всего он повидал за свою почти тысячелетнюю историю. Сейчас этот долгожитель взирает на толпы туристов - отечественных, голландских, американских, российских.
Его владельцы были первыми в Германии, устроившими в своем замке исторический рыцарский турнир. Прошло 30 лет. Одними костюмированными представлениями дело не ограничилось.