Дополненная реальность, или Новые очки для полиции Москвы

Мэрия Москвы заказала для полицейских очки, линзы которых могут получать информацию о разыскиваемых лицах. Вот такая она - дополненная реальность - в интерпретации карикатуриста Сергея Елкина.
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