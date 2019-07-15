Допинг для спортсменов-любителей

Недавняя спецоперация Европола показала, как широко распространено использование так называемой "фармакологической поддержки" среди спортсменов-любителей. Чем они рискуют?
Проведенная недавно Европолом и Интерполом операция по вскрытию нелегального рынка спортивного допинга еще раз показала масштабность проблемы. Раскрыты были 17 преступных групп в 33-х странах мира. Девять подпольных лабораторий уничтожены. Задержанные 234 человека подозреваются в изготовлении и распространении контрафактных допинговых препаратов и поддельных медикаментов, общее количество которых составило 3,8 миллионов, из которых только стероидного порошка, который относится к самому сильному классу допингов, было 24 тонны.
Цифра эта весьма внушительна, но, как подчеркнул в интервью DW руководительЦентра превентивных исследований допинга (Zentrum für Präventive Dopingforschung) при Высшей школе физкультуры и спорта в Кёльне Марио Тевис (Mario Thevis), не удивительна. По словам эксперта, в Германии конфискуют примерно одну тонну нелегальных фармакалогических препаратов в год, и эта цифра соответствует среднему показателю по странам, выявленному, в частности, в ходе спецоперации. В любом случае ясно, что существует крупный нелегальноый рынок допинга.
Главная группа риска - не профессионалы
По данным Европола, торговля анаболиками в мире значительно активизировалась за последние 20 лет. При этом главными потребителями "фармакологической поддержки" являются не профессионалы, а любители, занимающиеся, например, бодибилдингом, бегом, велосипедным спортом или фитнесом. Стероидные препараты закупают в азиатских или восточноевропейских странах и нелегально поставляют в фитнес-центры. Для рекламы препаратов и их сбыта все чаще используются социальные сети.
Использование допинговых препаратов распространено в любительском спорте распространено даже более широко, чем в профессиональном. Более того: в отличие от большого спорта, применение этих запрещенных препаратов практически не контролируется - во всяком случае, не контролируется на должном уровне. Для любителей очень соблазнительно использовапть фармакологическую поддержку, чтобы улучшить свои достижения и получить красивую мускулатуру. А ведь эти препараты наносят существенный вред здоровью.
Федеральное объединение частнопрактикующих кардиологов Германии (Bundesverband niedergelassener Kardiologen, BNK) приводит в своем пресс-релизе, предупреждающем об опасности использования допинговых веществ для здоровья, следующие данные. Из более десяти миллионов человек, которые в 2018 году состояли в фитнес-клубах Германии, около 16 процентов уже пользовались фармакологической поддержкой. Причем все чаще их используют женщины.
BNK объясняет, как происходит знакомство и привыкание к опасным препаратам. Зачастую первый шаг к применению допинга спортсмены-любители делают совместно с единомышленниками, например, знакомыми в фитнес-клубе. Поначалу в ход идут пищевые добавки, которые многим представляются абсолютно безопасными. Затем следуют лекарственные вещества, такие как анаболики и гормоны роста. Поскольку организм привыкает к ним, следующим шагом является уже увеличение дозы. Наконец, зависимость может привести от допинговых препаратов к наркомании, к марихуане или кокаину.
Осторожней с диетой!
Последствия для сердца человека катастрофические. Может развиться гипертрофия сердечной мышцы, повышение концентрации вредного холестерина, в результате чего возникает артериосклероз, а с ним и риск инфаркта и инсульта. Вред наносится и другим органам, в том числе печени, вплоть до возникновения желтухи и цирроза. У мужчин возможна также тестикулярная атрофия, то есть уменьшение половых желез, у женщин же, наоборот, гипертрофия клитора. Картину довершают депрессии, нарушения сна и агрессивность поведения.
Особенно соблазнительными, прежде всего для молодых женщин, кажутся спортивные диеты в сочетании с приемом допинговых препаратов. На первый взгляд их результаты могут быть очень впечатляющими: мускульная масса растет, а жировая - сокращается, чего зачастую и добиваются посетители фитнес-клубов. Однако такого рода диета таит в себе риск опасных заболеваний, - таких как анорексия и булимия. В общем, лучше, конечно, тренироваться без допинга,
Смотрите также:
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"