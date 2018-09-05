Донорство органов в Европе: что немцы хотят сделать иначе

На сегодняшний день около 10 тысяч человек в Германии ожидают своей очереди на пересадку донорских органов. При этом число доноров уже на протяжении долгого времени падает. По данным немецкого Фонда трансплантации органов, в 2017 году этот показатель был самым низким - 797 человек. Хотя в первой половине 2018 года снова наблюдался легкий рост.

Более 80 процентов немцев не против того, чтобы стать донором органов, но гораздо меньшее число имеет официальное удостоверение донора, заявил в конце августа министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Федерального центра по просвещению в области вопросов здоровья (BZgA) в мае нынешнего года, соответствующим удостоверением располагают порядка 36 процентов населения ФРГ.

В Германии не хватает донорских органов

Ситуация, по словам экспертов, драматическая: не хватает органов для трансплантации, не хватает готовности становиться донором органов. С момента принятия закона о донорстве органов в Германии в 1997 году мало что изменилось, отмечают специалисты: из года в год около тысячи человек умирают, хотя трансплантация органов, возможно, могла бы стать их спасением.

Йенс Шпан

Все чаще в немецкой прессе появляются сообщения о том, в каких мучениях проводят свои последние дни жизни люди, зачастую молодые, так и не дождавшиеся донорских органов. Врачи вынуждены констатировать, что отчаявшиеся пациенты пытаются найти доноров органов за рубежом, это часто происходит нелегально и почти всегда связано с риском для здоровья пациента. К этому добавляется проблема распределения донорских органов и идентификации доноров, касающаяся непосредственно больниц и врачей.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан пытается ввести новые правила, которые будут регулировать вопрос донорства органов. Он предлагает сделать так, чтобы каждый житель страны, однозначно не возразивший против трансплантации собственных органов, по умолчанию становился потенциальным донором. Именно это - одно из ключевых положений предлагаемого министром нового законопроекта о донорстве органов - и вызвало бурную дискуссию в Германии.

Кто и почему выступает против донорства органов

Основные аргументы критиков касаются морально-этической стороны. По словам Ойгена Бриша (Eugen Brysch) из немецкого Фонда защиты пациентов, если в Германии вступят в силу новые правила, предлагаемые министром, о "донорстве" не может быть и речи, потому что это дело исключительно добровольное.

Кристина Ашенберг-Дугнус (Christine Aschenberg-Dugnus), эксперт по вопросам политики здравоохранения из фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) считает, что требование становиться донором органов ограничивает права на личную свободу и самоопределение.

Удостоверения донора органов

Предложение министра критикует и эксперт по вопросам медицины из партии "Союз-90"/"зеленые" Кирстен Капперт-Гонтер (Kirsten Kappert-Gonther). Но она указывает, на другой аспект проблемы: "Потенциальных доноров органов слишком редко идентифицируют и ставят на учет. И нововведение вряд ли изменит ситуацию".

Министр здравоохранения Йенс Шпан в свою очередь считает, что, усилив поддержку больниц в этом вопросе, обеспечивая им необходимые финансовые ресурсы, обучая дополнительный персонал и вводя институт уполномоченных по вопросам донорства органов, проблему можно решить. И тем самым исключить вероятность мошенничества и манипуляций. "Мы должны сделать все, чтобы число (доноров и операций по пересадке органов, необходимых для спасения жизни, - Ред.) возросло", - заявил он.

Между тем Католическая церковь Германии выступает против предложения Шпана, подчеркивая, что у нее существует серьезные опасения на этот счет. Такую позицию озвучила Конференция католических епископов Германии. И в Центральном комитете немецких католиков также не одобряют нововведения, предлагаемые министром. В церковных кругах указывают на то, что опыт других стран, где вопрос донорства органов решен так, как предлагает сейчас немецкий министр, показывает, что проблему это не решает.

Какие правила существуют в Европе

В европейских странах вопрос донорства органов решается по-разному. Существуют определенные правила, предписывающие, когда и при каких обстоятельствах органы умершего человека могут быть переданы для трансплантации.

В Германии с 2012 года каждый, кто имеет медицинскую страховку, по достижении 16-летнего возраста сам решает вопрос, хочет ли он быть донором органов. Его согласие является определяющим в ситуации, когда речь идет о донорстве. Те, кто готов стать донором органов, получают специальный документ - удостоверение донора. Но достаточно и простого согласия, оформленного в виде документа в свободной форме. Если человек при жизни не высказался против, то после его смерти дать согласие на трансплантацию его органов могут его близкие родственники, но этот запрос не происходит автоматически.

В Великобритании, Греции, Дании, Литве, Румынии и Швейцарии запрос родственникам поступает в любом случае, при условии, что человек при жизни никак не высказался по вопросу донорства.

В 16 европейских странах (Австрия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Чехия) донором органов становится каждый, кто при жизни однозначно не заявил о том, что выступает против трансплантации своих органов, и не был внесен в специальный регистр тех, кто отказывается от донорства органов. Таким путем предлагает пойти и немецкий министр.

В таких странах, как Бельгия, Литва, Норвегия, Финляндия и Эстония родственники умершего, в случае если он при жизни никак не высказался относительно трансплантации органов, могут возразить против донорства органов. Министр здравоохранения Германии предлагает перенять и эту схему.

В Нидерландах с начала 2018 года действует правило, согласно которому каждый совершеннолетний является потенциальным донором органов.

Стать донором может не каждый

В дискуссии о донорстве органов очень часто забывают один существенный аспект. Кроме согласия со стороны самого донора или его родственников, учитывается, прежде всего, медицинские показатели. Донорство органов возможно только в том случае, если два врача засвидетельствовали смерть мозга - полное прекращение деятельности полушарий, мозжечка и мозгового ствола, без надежды на их восстановление.

В этом случае искусственным образом поддерживается деятельность системы кровоснабжения, для того, чтобы можно было трансплантировать органы. В большинстве же случаев смерть наступает в результате остановки сердца, когда кровообращение прекращается, из-за чего донорство органов становится чаще всего невозможным.

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