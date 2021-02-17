Донецк - город в Восточной Украине. Согласно законодательству Украины - административный центр Донецкой области. Де-факто с апреля 2014 года - столица так называемой Донецкой Народной Республики.
Пятый город Украины по количеству населения, численность которого на 1 января 2014 года составляла 949 825 человек. 6 апреля участники очередного митинга протеста против новой власти на Украине захватили здание Донецкого областного совета и областной госадминистрации и 7 апреля сформировали "Народный совет", который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. В тот же день и. о. президента Украины Александр Турчинов в телеобращении заявил, что в отношении людей, занявших с оружием в руках административные учреждения в Луганске, Донецке и Харькове, власти страны будут проводить "антитеррористические мероприятия". На данный момент областным центром Донецкой области является Краматорск.
Обмен пленными между официальным Киевом и подконтрольными Кремлю сепаратистами стал одним из важнейших политических событий уходящего года в Украине. Тем не менее, не обошлось и без недовольства части общества. Кто и почему в Украине критикует "большой обмен" - в репортаже из Киева.
Небольшой участок фронта возле города Золотое в Луганской области стал вторым местом в Донбассе, где спустя три года неудачных попыток удалось развести силы украинской армии и поддерживаемых Россией сепаратистов. Как живет и на что надеется Золотое после разведения войск - в репортаже DW.
Действительно ли против Виталия Кличко возбуждено уголовное дело? И в чем конкретно обвиняют мэра Киева и двух его заместителей? А также в выпуске: репортаж из района разведения войск в Добассе и материал о том, как нашему корреспонденту удалось побывать в еще недавно одном из самых засекреченных мест в Германии - штаб-квартире службы внешней разведки BND.