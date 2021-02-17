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Донецк

Донецк - город в Восточной Украине. Согласно законодательству Украины - административный центр Донецкой области. Де-факто с апреля 2014 года - столица так называемой Донецкой Народной Республики.

Пятый город Украины по количеству населения, численность которого на 1 января 2014 года составляла 949 825 человек. 6 апреля участники очередного митинга протеста против новой власти на Украине захватили здание Донецкого областного совета и областной госадминистрации и 7 апреля сформировали "Народный совет", который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. В тот же день и. о. президента Украины Александр Турчинов в телеобращении заявил, что в отношении людей, занявших с оружием в руках административные учреждения в Луганске, Донецке и Харькове, власти страны будут проводить "антитеррористические мероприятия". На данный момент областным центром Донецкой области является Краматорск.

Serhij Horobtsov - Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе: интервью со священником 17.02.2021

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.
New York Stadt im Donbass, Ostukraine. Die Frau auf einem der Biler ist Tetiana Krasko, die Sekretärin der New Yorks Verwaltung. Der Autor aller Fotos - DWs Mykola Berdnyk

Как поселок в Донбассе стал Нью-Йорком, и при чем здесь немцы? 13.02.2021

Поселку Новгородское, что неподалеку от Горловки, контролируемой самопровозглашенной "ДНР", планируют вернуть историческое название - Нью-Йорк. Откуда оно в Донбассе, и при чем тут немцы?
A woman enters in a car as Ukrainian servicemen stand guard at a checkpoint situated on the new positions not far from the town of Zolote, in the Lugansk region on November 2, 2019, after their withdrawal. - Ukrainian army and Moscow-backed separatists said on October 29, 2019 they had begun to withdraw their troops from a key area in the war-torn east ahead of a high-stakes summit with Russia. (Photo by Aleksey Filippov / AFP) (Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images)

Кто в "ЛНР" ждет возвращения Украины: рассказ о жизни на территории сепаратистов 25.01.2021

Действительно ли все те, кто остался в неподконтрольном Киеву Донбассе, сепаратисты? Кто в "ЛНР" учит украинский язык? Интервью DW с луганчанкой о надеждах и страхах жителей самопровозглашенной республики.
(c) DW Korrespondent Mikola Berdnik. Die Stadt Mariupol in Donezk Gebiet nach dem Krieg in Donbass, Oktober 2020. Mariupol_OPZZH1

Выборы в Мариуполе: бывший менеджер Ахметова против кума Путина? 17.10.2020

5 лет назад на улицах Мариуполя при артобстрелах гибли люди. Сейчас прифронтовой полумиллионник оправился от войны и готовится к местным выборам. Кто будет в них участвовать?
22.12.2018, Ukraine: DONETSK REGION, UKRAINE - DECEMBER 22, 2018: A fence in the village of Oleksandrivka damaged by a shelling attack by the Ukraine Government troops. The village has been under fire multiple times due to its close location to the frontline. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Глава МИД Украины предостерег от приостановки "минского процесса" 30.03.2020

Киев всегда будет искать возможность вернуть украинский флаг в Симферополь, Донецк и Луганск, заявил Дмитрий Кулеба. МИД Украины ожидает в апреле очередного саммита в "нормандском формате".

Цена обмена: почему в Украине критикуют Зеленского, вернувшего пленных домой 30.12.2019

Обмен пленными между официальным Киевом и подконтрольными Кремлю сепаратистами стал одним из важнейших политических событий уходящего года в Украине. Тем не менее, не обошлось и без недовольства части общества. Кто и почему в Украине критикует "большой обмен" - в репортаже из Киева.

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир (06.11.2019) 06.11.2019

Небольшой участок фронта возле города Золотое в Луганской области стал вторым местом в Донбассе, где спустя три года неудачных попыток удалось развести силы украинской армии и поддерживаемых Россией сепаратистов. Как живет и на что надеется Золотое после разведения войск - в репортаже DW.

В чем на самом деле обвиняют Виталия Кличко? DW Новости (06.11.2019) 06.11.2019

Действительно ли против Виталия Кличко возбуждено уголовное дело? И в чем конкретно обвиняют мэра Киева и двух его заместителей? А также в выпуске: репортаж из района разведения войск в Добассе и материал о том, как нашему корреспонденту удалось побывать в еще недавно одном из самых засекреченных мест в Германии - штаб-квартире службы внешней разведки BND.

Что думают жители Донбасса о возможных переговорах Киева с Кремлем (09.07.2019) 09.07.2019

В Донбассе многие мечтают о мире и верят, что президент Украины Владимир Зеленский сможет прекратить войну. Репортаж DW из Станицы Луганской.

Зачем Москве нужен указ о российских паспортах в Донбассе (25.04.2019) 25.04.2019

РФ упрощает выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Эксперты, опрошенные DW, считают, что так Москва намерена продемонстрировать, что собирается разговаривать с Киевом с позиции силы.

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В Донецке прогремела серия взрывов 18.02.2019

Один из взрывов произошел возле отеля, где размещен штаб наблюдателей ОБСЕ. О жертвах и крупных разрушениях не сообщается.
Auf dem ersten Bild ist ein Grenzübergang an der ukrainisch-slovakischen Grenze zu sehen. Die Bilder werden nur ein Mal für die Reportage von Frau Zotova verwendet. Bild: DW/Natalia Zotova

В Киеве назвали выдачу венгерских паспортов в Закарпатье спецоперацией 28.10.2018

Закарпатье, Крым и Донецк были отданы "местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти", заявил замминистра по временно оккупированным территориям Украины.

Убийство Захарченко в Донецке: что говорят в Германии (03.09.2018) 03.09.2018

Как повлияет гибель лидера так называемой ДНР Александра Захарченко на процесс мирного урегулирования на востоке Украины?
02.02.2015 Prime Minister of the Pro-Russian self proclamed 'Peoples Republic of Donetsk' Alexander Zakharchenko looks on during a press conference in the eastern Ukrainian city of Donetsk on Febuary 2, 2015. The pro-Russian separatist leader in eastern Ukraine's rebel hub of Donetsk vowed to mobilise 100,000 fighters for their latest offensive against Kiev forces. 'There will be general mobilisation in the (separatist) Donetsk People's Republic in 10 days' time, we plan on mobilising up to 100,000 men,' Alexander Zakharchenko told the separatist news agency DAN. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Faget

В Донецке убит глава "ДНР" Захарченко 31.08.2018

Лидер сепаратистов погиб при взрыве в ресторане в Донецке. Ранения получили еще два человека. Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями.
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Депортированная месяц назад украинка вернулась в Германию 11.08.2018

Медсестра из Донбасса Светлана К., около четырех недель назад депортированная из Нюрнберга, по решению суда вернулась с дочерью в Германию.
5475201 13.04.2018 Rossiya Segodnya Staff Press Photographer Valery Melnikov, winner of World Press Photo in the Digital Storytelling/Short Form category, posing by his images at the exhibition of works by 2018 World Press Photo winners in Amsterdam. Grigoriy Sisoev / Sputnik Foto: Grigoriy Sisoev/Sputnik/dpa |

Война в Украине глазами лауреата World Press Photo 16.04.2018

Российский фотограф Валерий Мельников в этом году получил уже вторую награду престижного конкурса за серию работ об Украине. Он рассказал DW, как война изменила его отношение к фотографии.
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