Донецкий аэропорт

Международный аэропоорт "Донецк" имени Сергяя Прокофьева - недействующий аэропорт на Украине, ранее обслуживающий население нескольких областей юго-востока страны.

Аэропортовый комплекс Донецка был полностью реконструирован в 2011 году в рамках подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Реконструкция обошлась в 875 млн долларов, что в 3,5 раза превысило начальную смету. По проекту новый аэропорт должен был обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год, что сделало бы его вторым по загруженности на Украине, Новая полоса могла принимать любые типы современных самолётов. Эксплуатация донецкого аэропорта была приостановлена украинскими официальными лицами в мае 2014 года, после создания так называемой ДНР. Во время боевых действий в июне 2014 - январе 2015 года здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены.