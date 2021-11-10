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Дональд Трамп

Дональд Трамп стал 45-м президентом США, победив на выборах в 2016 году свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп вступил в должность 20 января 2017 года.

До избрания президентом Дональд Трамп был известен в США как крупный предприниматель, телеведущий и шоумен. В 2016 году во время предвыборной гонки его штаб заявил, что состояние бизнесмена превысило 10 млрд долларов. В ходе агитационной кампании Трамп выступал с крайне консервативных позиций, обещал ужесточить миграционное законодательство, построить стену на границе с Мексикой, отменить ряд законов, принятых его предшественником Бараком Обамой.

Главным лозунгом предвыборной кампании Трампа стало обещание "снова сделать Америку великой" ("Make America great again"). Кроме того, он еще в начале гонки испортил отношения с крупнейшими американскими телекомпаниями и изданиями, как CNN и The New York Times, которых он обвинял в распространении дезинформации. Между тем СМИ на рубеже 2016-2017 годов писали о возможных связях Трампа с Россией и влиянии Кремля на исход президентских выборов в США.

FILE PHOTO: Supporters of U.S. President Donald Trump cover their faces to protect from tear gas during a clash with police officers in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo

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11 March 2021.*** National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a news briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2021. Credit: Jim LoScalzo / Pool via CNP

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FILE PHOTO: U.S. President Trump's personal lawyer Rudy Giuliani has coffee with Ukrainian-American businessman Lev Parnas at the Trump International Hotel in Washington, U.S. September 20, 2019. REUTERS/Aram Roston/File Photo

Выходцы из Украины признаны виновными в незаконном финансировании выборов в США 23.10.2021

Украинцы Лев Парнас и Андрей Кукушкин делали пожертвования в избирательные кампании с целью получить влияние на американских политиков в штатах, где можно было заработать на легализации марихуаны.
Der konservative unabhängige Kandidat Peter Marki-Zay feiert, nachdem er die Vorwahlen der Opposition in Ungarn gewonnen hat. Peter Marki-Zay wird als Oppositionskandidat den rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei der Parlamentswahl 2022 herausfordern. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Анти-Орбан: кто бросит вызов премьеру Венгрии на выборах? 23.10.2021

Лидер венгерской оппозиции Петер Марки-Зай обещает устроить в стране "революцию маленьких людей" и отменить "конституцию Орбана" голосованием в парламенте.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. ***Sie darf nur von DW verwendet werden.*** Donald Trump hat sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social gestartet. Jahr/Ort: Moskau, 21.10.2021

Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США? 21.10.2021

Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.
ANKARA, TURKEY - JANUARY 09: In this photo illustration, screens display the logo of twitter, Flag of the United States and Donald Trump in Ankara, Turkey on January 09, 2021. Twitter removes US President Donald Trump's tweets from official POTUS Twitter account. Metin Aktas / Anadolu Agency

Экс-президент США Трамп запустит собственную соцсеть Truth Social 21.10.2021

"Вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп, анонсировав запуск собственной соцсети Truth Social.

Жизнь после отставки. Юбилейный саммит. Тюремная политика - "Заповедник", выпуск 188, 17.10.21 17.10.2021

Кружок политических спиритуалистов общается с отошедшими от власти. Песня пожилых половинок во славу СНГ. Разборки с политиками по понятиям. Смотрите в 188-м выпуске "Заповедника"!
Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

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May 19, 2019 - Washington, D.C, United States - U.S. Capitol building is seen in Washington, U.S., May 19, 2019. Washington United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190519_zaa_n230_1283 Copyright: xAuroraxSamperiox

СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия 08.10.2021

Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.

Провал США в Афганистане: американский генерал дал жесткую оценку миссии Вашингтона на Гиндукуше 07.10.2021

"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.

Наплыв мигрантов из Гаити: США ужесточают контроль на границе с Мексикой и продолжают курс Трампа (22.09.2021) 22.09.2021

Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
U.S. President Joe Biden speaks during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

Байден на Генассамблее ООН провозгласил "новую эру дипломатии" 21.09.2021

Первая речь Байдена в качестве главы государства на Генассамблее ООН носила примирительный тон. Американский лидер дал ясно понять, что его политика будет в корне отличаться от курса Трампа.
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