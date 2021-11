Дональд Трамп стал 45-м президентом США, победив на выборах в 2016 году свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп вступил в должность 20 января 2017 года.

До избрания президентом Дональд Трамп был известен в США как крупный предприниматель, телеведущий и шоумен. В 2016 году во время предвыборной гонки его штаб заявил, что состояние бизнесмена превысило 10 млрд долларов. В ходе агитационной кампании Трамп выступал с крайне консервативных позиций, обещал ужесточить миграционное законодательство, построить стену на границе с Мексикой, отменить ряд законов, принятых его предшественником Бараком Обамой.



Главным лозунгом предвыборной кампании Трампа стало обещание "снова сделать Америку великой" ("Make America great again"). Кроме того, он еще в начале гонки испортил отношения с крупнейшими американскими телекомпаниями и изданиями, как CNN и The New York Times, которых он обвинял в распространении дезинформации. Между тем СМИ на рубеже 2016-2017 годов писали о возможных связях Трампа с Россией и влиянии Кремля на исход президентских выборов в США.