Дональд Трамп предложил кандидата на пост посла в Беларуси

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру на пост посла в Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 20 апреля. Кандидатом является Джули Фишер, сотрудница бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она работала замглавы миссии США при НАТО, а также временным поверенным в делах в американских посольствах в России и Грузии.

Кандидатуру Фишер должен одобрить Сенат Конгресса США. Если это произойдет, то она станет первым послом США в Беларуси с 2008 года. 12 лет назад Минск отозвал посла из Вашингтона из-за санкций в отношении белорусских компаний, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вскоре после этого американский посол покинул Беларусь, после чего дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

В январе 2019 года Беларусь отменила ограничения на численность сотрудников американской дипмиссии, а в сентябре обе страны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов. 1 февраля 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла.

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