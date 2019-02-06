 Дональд Трамп предложил избрать Дэвида Мэлпаса главой Всемирного банка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.02.2019

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Мир

Дональд Трамп предложил избрать Дэвида Мэлпаса главой Всемирного банка

Бывший экономический консультант Трампа и замминистра финансов США известен жесткой критикой в адрес Всемирного банка. В частности, за кредиты Китаю.

Дональд Трамп и Дэвид Мэлпас

Дональд Трамп и Дэвид Мэлпас

Дональд Трамп предложил избрать заместителя министра финансов США Дэвида Мэлпаса президентом Всемирного банка (ВБ). Мэллас - "глубокоуважаемый" и "блестящий" человек, заявил президент США в Вашингтоне в среду, 6 февраля.

Дэвид Мэлпас консультировал Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году. Между тем в экономических кругах 62-летний экономист известен прежде всего как жесткий критик ВБ, являющегося крупнейшим в мире институтом финансирования развития.

Критик Всемирного банка и МВФ

В частности, Мэлпас неоднократно упрекал Всемирный банк за слишком большие кредиты Китаю, способному, по его словам,.обойтись без финансовой помощи извне. Выступая в 2017 году перед Конгрессом США, он заявил, что ВБ и Международный валютный фонд (МВФ) "тратят много денег", однако работают "не очень эффективно", а их практика выдачи ссуд является "коррумпированной".

Контекст

Джим Ен Ким неожиданно объявил об уходе с поста главы крупнейшего в мире института финансирования развития. (07.01.2019)

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Всемирным банком традиционно руководит гражданин США, в то время как пост главы МВФ занимает, как правило, представитель одной из стран Европы. Поиски кандидата в президенты ВБ начались после того, как в январе 2019-го действующий глава банка Джим Ен Ким неожиданно объявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Решение примут еще до апреля

Официальная процедура выборов преемника Джим Ен Кима началась 7 февраля и продлится до 14 марта. Кандидатура нового председателя должна быть утверждена Советом управляющих Всемирного банка еще до совместного с МВФ весеннего заседания, которое должно пройти в Вашингтоне в середине апреля, передает агентство AFP.

Всемирный банк был основан незадолго до окончания Второй мировой войны для финансирования восстановления Европы. Сегодня его главная цель - борьба с бедностью и улучшение условий жизни в развивающихся странах.

Недавно ВБ представил план действий, который предусматривает выделение бедным странам 200 млрд долларов на борьбу с последствиями глобального изменения климата.

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  • Экспонат Музея ГДР в Радебойле

    Самое полезное банковское новшество

    Без границ

    В 1970-е годы банкоматы в Европе становились все популярнее. К "кассирам из металла" быстро привыкли в ФРГ. Гораздо реже их можно было увидеть в Восточной Германии: на снимке - экспонат Музея ГДР в Радебойле.

  • У банкомата в Москве, 1998 год

    Самое полезное банковское новшество

    Россия

    В СССР первые банкоматы появились в 1991 году в Москве. Два из них были установлены в московском Центре международной торговли. Но получить в нем можно было только дорожные чеки. Начиная с 1994 года в Москве действовали банкоматы, не только выдающие купюры, но и располагающие функцией приема наличных. На снимке: банкомат одного из московских банков в 1998 году.

  • Банкомат в Иране

    Самое полезное банковское новшество

    В Иране

    Банкоматы преодолели не только политические границы, но и религиозные. В странах, живущих по строгим законам ислама, таких как Иран, круглосуточный доступ к наличным ценят не менее, чем на Западе, презираемом иранским режимом.

  • Банкомат в тюрьме во Флориде

    Самое полезное банковское новшество

    Многофункциональность

    Постепенно банкоматы приобретали новые способности. Сегодня кроме функций снятия денег и взноса наличных сегодня они позволяют осуществлять денежные переводы и другие операции. В этом банкомате, установленном в тюрьме во Флориде, можно даже внести залог за арестованного.

  • Монеты вместо банкнот

    Самое полезное банковское новшество

    Монеты вместо банкнот

    А в таком банкомате (на снимке слева) можно разменять банкноты на монеты, уже упакованные в рулоны. Или, наоборот, обменять монеты на банкноты…

  • Банкомат банка Postbank

    Самое полезное банковское новшество

    И еще одна функция…

    В 2010 году в Германии в эксплуатацию ввели банкоматы, способные перепрограммировать неисправные чипы банковских карточек. На снимке - один из первых экземпляров немецкого банка Postbank.

  • Банкомат в Греции, во время кризиса

    Самое полезное банковское новшество

    Не во все времена…

    Бесперебойная работа банкоматов для жителей Германии - нечто само собой разумеющееся. Чего нельзя сказать о странах, где экономический кризис в первую очередь проявляется в ограниченной выдаче денег. В июне 2015 года в имеющей высокую задолженность Греции после того, как банки были закрыты на неделю, с одной карточки можно были снять лишь до 60 евро в день.

  • Взорванный банкомат в Берлине, август 2016 года

    Самое полезное банковское новшество

    Находка для преступников

    Вот уже несколько лет в Германии грабители взрывают банкоматы. Одна из возможных причин участившихся случаев разбоя: в криминальных кругах разнесся слух о том, что при взрыве деньги не подвергаются уничтожению с помощью несмываемой краски. На снимке - один из пострадавших банкоматов в Берлине.

  • Банкомат в Загребе

    Самое полезное банковское новшество

    Универсальный дроид

    В столице Хорватии Загребе деньги можно снимать в поистине космическом банкомате. Легендарный робот R2-D2 из "Звездных войн" снабжает наличными не только истинных фанатов галактических приключений, но и "рядовых" землян.

    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


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Первые банкоматы, выдающие деньги в любое время суток, были введены в эксплуатацию в 1967 году. Только в Германии их сегодня около 60 тысяч.  

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