 Дональд Трамп - последний писк берлинской моды (фото) | Кадр дня | DW | 15.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Дональд Трамп - последний писк берлинской моды (фото)

Эта фотография сделана на одном из показов Берлинской недели моды - Berlin Fashion Week.

Берлин

15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры. 

Январские кадры из Германии

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


Смотрите также:
Кожаные штаны. Сделано в Германии

  • Баварские шорты

    Ледерхозе: история и тренды

    Ледерхозе - важный атрибут Октоберфеста. Стиль этих кожаных штанов немного отличается от региона к региону. Например, клапан спереди, застегивающийся на две пуговицы, считается типично баварским, а вышивка на обратной стороне традиционна для Зальцбурга. Многие модели носят с подтяжками. Еще нередко с правой стороны на штанах есть небольшой карман для охотничьего ножа.

  • Баварец в традиционных кожаных шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Несмотря на то, что кожаные шорты часто ассоциируются именно с Баварией, их носят не только в южной Германии, но и в других альпийских регионах, включая некоторые части Швейцарии, значительную часть Австрии и итальянский Южный Тироль.

  • Погонщики скота в ледерхозе

    Ледерхозе: история и тренды

    Баварские ледерхозе изначально были предназначены для работы. Дешевые шорты делали из дубленой кожи овец или коз, более дорогие из оленьей - она мягче, легче и дольше не изнашивается. В кожаной одежде прохладно в жару и тепло в холодную погоду. Такие штаны защищают от дождя и ветра, а еще в них удобно передвигаться по горам.

  • Баварский учитель Йозеф Фогль

    Ледерхозе: история и тренды

    Популярность кожаных шорт к XIX веку сильно упала - носить их стало "некультурно", предпочтение отдавалось длинным штанам. Если бы не одна случайность, ледерхозе вообще могли бы исчезнуть. Но 25 августа 1883 года баварский учитель Йозеф Фогль (на фото слева) понял, как опасно будет утратить этот национальный костюм, и решил вместе с друзьями основать в деревне Байришцелль клуб по его спасению.

  • Австрийский император Франц Иосиф I позирует во время охоты со своим сыном

    Ледерхозе: история и тренды

    Стремление Фогля сохранить традицию быстро нашло поддержку в обществе. К концу XIX века ледерхозе превратились из униформы для фермеров в одежду для отдыха, которую носили даже представители королевской семьи. Людвиг II распространил инициативу Фогля за пределами Баварии. На фото: австрийский император Франц Иосиф I и кронпринц Рудольф во время охоты.

  • В ледерхозе в церковь

    Ледерхозе: история и тренды

    Католическую церковь новая мода на кожаные шорты не радовала - голые коленки воспринимались как неуважение церковных правил. Поэтому находиться на службе в шортах было запрещено, а в 1913 году архиепископ Мюнхена официально провозгласил их аморальными. Сегодня шорты надевают на церковные праздники, а многие женихи идут в них к алтарю.

  • Мужчина в кожаных шортах на плакате времен национал-социализма

    Ледерхозе: история и тренды

    Идеологи "третьего рейха" стремились превратить кожаные шорты из типично альпийской одежды в предмет национального гардероба, который бы подчеркивал немецкую культурную идентичность и отсылал к идеализированному прошлому. В 1938 нацисты запретили носить "немецкие" кожаные штаны евреям и другим представителям "низших" рас.

  • Собака в баварской шляпе и шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Сейчас ледерхозе производят фабрики в Индии, Шри-Ланке и Венгрии, а материал для них поступает из Индии, пакистана и Новой Зеландии . Козы, свиньи и коровы приносятся в жертву потребительскому спросу, который взлетает перед Октоберфестом. И шорты эти уже давно перестали считаться только мужской одеждой - сейчас есть женские варианты, модели для детей и даже домашних животных.

  • Кожаные шорты на модном показе

    Ледерхозе: история и тренды

    Сегодня шорты шьют на любой вкус. Cамая дешевая пара из коровьей кожи будет стоить около 100 евро, шорты из кожи оленя обойдутся в 1000 евро. Одна из самых дорогих моделей была сделана в Австрии под заказ за 85 тысяч евро. Шорты были украшены золотом и платиновыми вставками, заказчиком стал ценитель моды из Дубая.

  • Ледерхозе

    Ледерхозе: история и тренды

    Кожаные шорты - традиционный предмет одежды, но даже их затрагивают современные модные тенденции. Например, сейчас ледерхозе носят и без подтяжек, но с многочисленными подвесными брелоками. Также в тренде "винтажные" шорты - выгоревшие и слегка поношенные.

  • Мужчина и женщина в баварских шортах

    Ледерхозе: история и тренды

    Короткие, длинные, яркие, темные - на Октоберфесте можно увидеть любые типы ледерхозе. В этом году пивной праздник продлится до 7 октября.

    Автор: Кристина Бурак, Мария Кольцова


Контекст

Откровения украинской модели о кастингах в Германии

В завершении Berlin Fashion Week корреспондент DW поговорила с Ташей Тарусовой о том, как она стала моделью и покорила Европу. (09.07.2018)  

Berlin Fashion Week: мода с индустриальным шиком

Яркие предметы гардероба или сплошные логотипы? В Берлине на Неделе моды проходят презентации коллекций одежды для следующего осенне-зимнего сезона. (18.01.2018)  

Приговор немецкой моде

С 4 по 7 июля проходит Berlin Fashion Week. Берлин считает себя немецкой столицей моды. А как моду из Германии воспринимают в мире? Мы спросили креативного директора Reebok. (05.07.2017)  

Давид Томашевский одевает немецкий бомонд

Поляк по происхождению, модельер Давид Томашевский учился дизайну в Берлине и Лондоне - у легендарной Вивьен Вествуд. Сегодня он живет и работает в немецкой столице. (24.03.2017)  

Неделя моды в Берлине и тренды грядущего сезона

Модный бизнес собрался в Берлине на очередную Berlin Fashion Week. Каковы тренды грядущего сезона? Чем удивила в этом году столица Германии? (20.01.2017)  

Одежда с высоким интеллектом

Одежду, которая не просто модная, а еще и умная, можно приобрести уже сейчас. DW знакомит с моделями, созданными по последнему слову техники.  

Дизайнер шведской королевы сшила радужное платье

В Берлине проходит очередная международная Неделя высокой моды Fashion Week Berlin. (30.06.2016)  

Модный прогноз на лето

С 28 июня по 1 июля в Берлине проходит международная Неделя высокой моды. 70 показов дают представление о трендах следующего сезона. (29.06.2016)  

Ни дня без моды

С 19 по 22 января в Берлине проходит очередная международная неделя высокой моды Berlin Fashion Week. 4 дня, 70 показов и много сюрпризов. (21.01.2016)  

Кадр за кадром - Январь 2019  

Ледерхозе: история и тренды  

Аудио- и видеофайлы по теме

Модный Берлин  

Урок стиля от принца  

С борсеткой в офис?  

Также по теме

Berliner Fashion Week 2018 Dawid Tomaszewski

Berlin Fashion Week: мода с индустриальным шиком 18.01.2018

Яркие предметы гардероба или сплошные логотипы? В Берлине на Неделе моды проходят презентации коллекций одежды для следующего осенне-зимнего сезона.

Berlin Fashion Week Äì Day 1

Откровения украинской модели о кастингах в Германии 09.07.2018

В завершении Berlin Fashion Week корреспондент DW поговорила с Ташей Тарусовой о том, как она стала моделью и покорила Европу.

BdT Donald Trump bei Madame Tussauds

Перед посольством РФ в Берлине замечен человек, похожий на Трампа (фото) 10.08.2018

Этот Дональд Трамп - "живая фигура" в силиконовой маске из берлинского Музея восковых фигур Мадам Тюссо.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера