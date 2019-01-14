Дональд Трамп - последний писк берлинской моды (фото)

Эта фотография сделана на одном из показов Берлинской недели моды - Berlin Fashion Week.
15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.
Январские кадры из Германии
Смотрите также:
Кожаные штаны. Сделано в Германии
В завершении Berlin Fashion Week корреспондент DW поговорила с Ташей Тарусовой о том, как она стала моделью и покорила Европу. (09.07.2018)
Яркие предметы гардероба или сплошные логотипы? В Берлине на Неделе моды проходят презентации коллекций одежды для следующего осенне-зимнего сезона. (18.01.2018)
С 4 по 7 июля проходит Berlin Fashion Week. Берлин считает себя немецкой столицей моды. А как моду из Германии воспринимают в мире? Мы спросили креативного директора Reebok. (05.07.2017)
Поляк по происхождению, модельер Давид Томашевский учился дизайну в Берлине и Лондоне - у легендарной Вивьен Вествуд. Сегодня он живет и работает в немецкой столице. (24.03.2017)
Модный бизнес собрался в Берлине на очередную Berlin Fashion Week. Каковы тренды грядущего сезона? Чем удивила в этом году столица Германии? (20.01.2017)
Одежду, которая не просто модная, а еще и умная, можно приобрести уже сейчас. DW знакомит с моделями, созданными по последнему слову техники.
В Берлине проходит очередная международная Неделя высокой моды Fashion Week Berlin. (30.06.2016)
С 28 июня по 1 июля в Берлине проходит международная Неделя высокой моды. 70 показов дают представление о трендах следующего сезона. (29.06.2016)