Дональд Трамп - последний писк берлинской моды (фото)

Ледерхозе: история и тренды

Сейчас ледерхозе производят фабрики в Индии, Шри-Ланке и Венгрии, а материал для них поступает из Индии, пакистана и Новой Зеландии . Козы, свиньи и коровы приносятся в жертву потребительскому спросу, который взлетает перед Октоберфестом. И шорты эти уже давно перестали считаться только мужской одеждой - сейчас есть женские варианты, модели для детей и даже домашних животных.