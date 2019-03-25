Дональд Трамп и пошлины: кто следующий?

Дональд Трамп то вводит, то отменяет пошлины на товары из-за рубежа. Под раздачу уже попадали Китай, Канада, Индия, Мексика. Карикатурист Сергей Елкин о логике президента США.
Американский лидер намерен оставаться у власти в США до 2024 года. Среди республиканцев его рейтинг составляет около 90 процентов. (01.06.2019)
Пошлины на все без исключения мексиканские товары будут вводиться постепенно, начиная с 10 июня. По плану Трампа, это должно привести к снижению числа нелегальных мигрантов из Мексики. (31.05.2019)