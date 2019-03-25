 Дональд Трамп и пошлины: кто следующий? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.06.2019

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Мир

Дональд Трамп и пошлины: кто следующий?

Дональд Трамп то вводит, то отменяет пошлины на товары из-за рубежа. Под раздачу уже попадали Китай, Канада, Индия, Мексика. Карикатурист Сергей Елкин о логике президента США.

Дональд Трамп говорит: Сделаем пошлины great again!. Карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Илья Коваль


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Трамп разбушевался. Нечисть вокруг Зеленского. Екатеринбург: Сквер vs Храм - "Заповедник", выпуск 76, 19.05.19

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Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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