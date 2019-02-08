 Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое в конце февраля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2019

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Мир

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое в конце февраля

Президент США заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с северокорейским лидером. На первой встрече Трамп и Ким решили сделать Корейский полуостров безъядерной зоной.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, июнь 2018 года

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, июнь 2018 года

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27 и 28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Об этом Трамп сообщил в субботу, 9 февраля, в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что с нетерпением ждет этой встречи и "продвижения дела мира", а также подчеркнул "очень продуктивный" характер переговоров с северокорейской стороной.

"Под руководством Ким Чен Ына Северная Корея станет великой экономической державой", - заявил Дональд Трамп. Ким "может удивить некоторых, но не меня, поскольку я узнал его поближе и полностью понимаю, на что он способен", заверил президент США. По его словам, Северная Корея станет "экономической ракетой".

Контекст

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Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера. (12.06.2018)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

Встречи Кима с президентами Южной Кореи и США

27 апреля 2018 года лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничной деревне Пханмунджом. Стороны договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове. В июне будущее северокорейской ядерной программы обсуждали участники саммита США - КНДР в Сингапуре.

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

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    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

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    Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".

    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


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02:07 мин

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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