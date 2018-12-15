Дональд Трамп анонсировал отставку главы МВД США

Министр внутренних дел США Райан Зинке уйдет в отставку в конце 2018 года. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 15 декабря.

Зинке пробыл на посту главы МВД почти два года и многого достиг, отметил глава Белого дома. Он выразил благодарность Зинке "за службу нашей нации" и обещал, что имя нового министра внутренних дел будет объявлено на следующей неделе.

С тех пор, как Трамп в ноябре 2016 года был избран президентом США, в его команде с ключевых постов уже не раз уходили чиновники. Накануне президент объявил, чтосвою должность покинет нынешний руководитель аппарата Джон Келли, который ранее сам объявил об отставке. Главы аппарата Белого дома уже трижды менялись при Трампе. Так, летом этот пост покинул Райнс Прибус, ранее был уволен Денис Макдоноу, проработавший в этой должности четыре года во время второго срока президентства Барака Обамы.

Смотрите также:

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Мира Рикардель 14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джефф Сешнс Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Дэвид Шулкин Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Герберт Рэймонд Макмастер 22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Рекс Тиллерсон Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Энтони Скарамуччи Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Райнс Прибус Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Уолтер Шауб Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Шон Спайсер Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Дабки Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джеймс Коми Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Флинн Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Сэлли Йейтс Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Прит Бхарара Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Гэри Кон Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Хоуп Хикс Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников. Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев

