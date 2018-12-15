 Дональд Трамп анонсировал отставку главы МВД США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2018

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Мир

Дональд Трамп анонсировал отставку главы МВД США

Райан Зинке многого достиг на посту министра внутренних дел США за почти два года работы, написал в Twitter глава Белого дома.

Райан Зинке (фото из архива)

Райан Зинке (фото из архива)

Министр внутренних дел США Райан Зинке уйдет в отставку в конце 2018 года. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 15 декабря.

Контекст

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Зинке пробыл на посту главы МВД почти два года и многого достиг, отметил глава Белого дома. Он выразил благодарность Зинке "за службу нашей нации" и обещал, что имя нового министра внутренних дел будет объявлено на следующей неделе.

С тех пор, как Трамп в ноябре 2016 года был избран президентом США, в его команде с ключевых постов уже не раз уходили чиновники. Накануне президент объявил, чтосвою должность покинет нынешний руководитель аппарата Джон Келли, который ранее сам объявил об отставке. Главы аппарата Белого дома уже трижды менялись при Трампе. Так, летом этот пост покинул Райнс Прибус, ранее был уволен Денис Макдоноу, проработавший в этой должности четыре года во время второго срока президентства Барака Обамы.

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  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

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  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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