Домашний экспресс-тест на ВИЧ: когда его применяют в Германии

Многие люди стыдятся идти к врачу, чтобы сделать анализ на ВИЧ. Сегодня этому есть альтернатива. Интервью DW с немецким экспертом о ВИЧ и других опасных заболеваниях.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В борьбе с ВИЧ-инфекцией Германия достигла больших успехов. Одним из свидетельств этому является снижение числа новых инфицированных. Большую роль здесь играет как терапия, так и своевременная диагностика. О методах диагностики ВИЧ/СПИДа и о необходимости дальнейшего медицинского просвещения населения в интервью DW рассказал профессор дерматологической университетской клиники Бохума Норберт Брокмайер (Norbert Brockmeyer), который возглавляет также Центр сексуального здоровья.
DW: Для кого предназначен экспресс-тест на ВИЧ, который можно провести в домашних условиях?
Норберт Брокмайер: Он предназначен прежде всего для тех, кто опасается навешивания ярлыков, если станет известно, что они сдавали тест на ВИЧ. Теперь таким людям нужно только прийти в аптеку, чтобы купить экспресс-тест. Это не так бросается в глаза, как поход в медучреждения.
- Как действует этот тест?
- Этот тест проводится в домашних условиях. Для этого нужно взять немного крови из пальца. Это происходит так же, как для анализа крови на сахар. Затем капельку крови капнуть на маленькую пластину с трубочкой, в которой она обрабатывается соответствующими антигенами. Через короткое время на пластине появятся либо две яркие полоски - при положительном результате. Либо только одна - если результат отрицательный.
- Может ли тест в домашних условиях заменить поход к врачу?
- Нет, визит к врачу излишним не будет. Если анализ позитивный, в любом случае следует обратиться к врачу. Крайне важно начать терапию как можно раньше. Тогда люди с ВИЧ-инфекцией смогут прожить столько же, сколько и здоровые.
- Насколько надежен этот тест?
- Анализы на ВИЧ-инфекцию, так же как и любые другие, не гарантируют стопроцентной точности. При ВИЧ директивным критерием является прохождение теста дважды. Это означает, что в любом случае надо перепроверить, действительно ли результат теста является положительным. У нас уже были пациенты, у которых тест, сделанный в домашних условиях, показал положительный результат. Но когда они пришли в наш центр, то второй тест показал противоположный результат.
- Является ли тест в вашем центре анонимным?
- Вы можете послать анализы в лабораторию анонимно, точнее, полуанонимно. Затем вас информируют по телефону или с помощью СМС. И вы сможете узнать, был ли тест позитивным или негативным. И если он позитивен, то вы, конечно, должны как можно скорее получить соответствующее лечение.
Люди, прошедшие терапевтические процедуры, больше не являются источником инфекции. Большой успех состоит в снижении числа случаев новых инфекций. Это связано с замечательной терапией и с тем, что при успешном лечении в крови больше не выявляется вирус.
- Насколько популярен тест?
- В целом тест хорошо зарекомендовал себя. Он пользуется большим спросом и в нашем Центре сексуального здоровья в Бохуме. Но мы не можем оставить без внимания один факт. Населению известно, что такое ВИЧ и что необходимо принимать меры защиты от этой инфекции. Но другие заболевания, передающиеся половым путем, встречаются чаще, чем ВИЧ. Однако о них населению известно гораздо меньше.
- Какие еще обследования можно провести в вашем Центре?
- Если человек приходит к нам, то, кроме теста на ВИЧ, мы предлагаем провести анализы и на заболевания, передающиеся половым путем. Например, на хламидиоз или гонорею. Риск оказаться зараженным ими гораздо выше, чем получить ВИЧ-инфекцию. И это мы должны четко донести до всех. Кто боится того, что он оказался инфицированным ВИЧ, должен провериться и на другие венерические и схожие с ними заболевания.
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