 Домашний арест Серебренникову продлили в общей сложности до года | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2018

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Россия

Домашний арест Серебренникову продлили в общей сложности до года

Срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову продлен до 22 августа, директору РАМТ Софье Апфельбаум – до 19 сентября.

Кирилл Серебренников (фото из архива)

Басманный суд Москвы в среду, 18 июля, оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 22 августа. Таким образом, художественный руководитель "Гоголь-центра" проведет под арестом в общей сложности 12 месяцев.

Контекст

В России нельзя брать деньги у государства. Это не вопрос этики. Просто госконтракт обязательно предполагает продажу души и подписывается кровью, считает Иван Преображенский. (04.09.2017)

Домашний арест Кирилла Серебренникова продлен до 19 июля. Бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский оставлен в СИЗО до 19 июня. (18.04.2018)

Кроме того, тем же постановлением суда был продлен домашний арест и директору РАМТ Софье Апфельбаум - до 19 сентября. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, попытаться склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу или уничтожить доказательства.

Как заявил в суде представитель СКР, сохранение имеющихся мер пресечения фигурантам необходимо для "реализации их права на ознакомление с материалами уголовного дела". При этом ранее следствие ходатайствовало об ограничении Серебренникова и Апфельбаум в сроках ознакомления с делом, однако Мосгорсуд отменил это решение.

Дело "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, а в январе 2018 года Следственный комитет отчитался в завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла до 133 млн рублей.

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    Автор: Ксения Сафронова


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