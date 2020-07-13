 Домашнее насилие: как помочь на этапе ″первых звоночков″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2021

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Культура и стиль жизни

Домашнее насилие: как помочь на этапе "первых звоночков"

В России заработал интернет-портал помощи жертвам домашнего насилия - Femunion. DW рассказывает, кем и для кого создан этот сайт и как он может спасти чью-то жизнь.

Женский силуэт за стеклом, забрызганным дождем

Многие женщины боятся рассказывать о насилии в своей семье

Femunion - новая онлайн-платформа, созданная ведущими специалистами в области домашнего насилия из России и Европы. Этот сайт будет полезен всем, кто сталкивается в своей работе с обращениями от пострадавших: психологи, юристы, соцработники, журналисты, волонтеры кризисных центров. На портале можно найти материалы, которые помогут тем, кто сомневается в своей ситуации, или людям, чьи близкие стали жертвами домашнего насилия.

Более 65 процентов убийств женщин в России совершены их партнерами или родственниками, сообщил Консорциум женских неправительственных объединений в своем исследовании летом этого года. Эта статистика появилась благодаря правозащитникам, которые проанализировали приговоры об убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений за восемь лет. В нее не вошли недоказанные преступления. Что касается других форм домашнего насилия, общая статистика в России не ведется, но кризисные центры фиксируют количество обращений.

"К сожалению, очень часто к нам и в другие кризисные центры обращаются женщины уже в критических ситуациях, когда угроза жизни и здоровью очень сильна. Кроме того, многие вопросы бывает неловко озвучить даже специалисту. Нам очень важно помочь всем женщинам на ранних этапах оценить риски попадания в опасную ситуацию, когда своевременное осознание этих рисков поможет избежать непоправимого. Кроме того, мы хотели призвать к более раннему обращению за консультацией, в идеале, уже на этапе "первых звоночков". Это дает специалистам гораздо больше возможностей помочь качественно и вовремя", - объяснила Елена Болюбах, руководительница кризисного центра для женщин "ИНГО" в Санкт-Петербурге, на базе которого возник онлайн-проект.

Мужчина стоит в агрессивной позе, сжав кулаки

За помощью нужно обращаться уже на этапе "первых звоночков"

На сайте можно пройти тест оценки риска в отношениях. В вопросах описаны разные ситуации, которые могли случиться с партнером, - от самых безобидных на первый взгляд до более настораживающих. Ссылку на тест можно прислать подруге или родственнице,  которая, возможно, столкнулась с насилием. Кроме того, Femunion облегчит поиск специалистов для тех, кто нуждается в немедленной помощи. На портале опубликованы профили специалистов из разных областей, это интересно и для других экспертов - 
ведь на сайте можно узнать о профессиональных и научных интересах человека, выяснить, на каких языках ведется консультация и в каких городах.

Как помочь близкому, пережившему насилие

"К нам часто обращаются третьи лица - люди, которые что-то увидели или наблюдают за ситуацией со стороны. Среди них в последнее время довольно много мужчин-свидетелей насилия", - рассказала в интервью DW психолог, специалистка по кризисному консультированию Хана Корчемная.

Людям, ставшим жертвой домашнего насилия, можно дать ссылку на кризисный центр в вашем регионе. На сайте приведены примеры ситуаций, в которых можно узнать себя или своих близких. "Если человека что-то пугает или смущает, очень важно его поддержать. Но нужно позаботиться и о себе и оценить свои ресурсы. Совершенно нормально выбрать любой подходящий вам способ вмешательства, чтобы не брать на себя всю ответственность на разрешение ситуации.

Силуэт на асфальте: женщина перехватывает занесенную для удара руку

Кризисные центры в регионах помогают жертвам домашнего насилия

Психологическая помощь не предполагает того, что человека приведут за руку к психологу и он что-то "переключит". Человек сам должен захотеть получить помощь, сделать первый шаг. Один из мотивирующих факторов - дать понять, что происходит несправедливость, ненормальная ситуация, насилие, которое влечет огромные риски", - уверена Хана Корчемная.

Даже если в жизни происходит не совсем "жесть"

Обратиться в кризисный центр или просто пройти тест на портале можно даже без "весомых" причин. "У нас есть инструменты, с помощью которых женщина сможет лучше разобраться в ситуации, даже если она не уверена, даже если в ее жизни не происходит совсем "жесть", и за ней еще не бегают с топором. Всегда можно сказать "я не очень понимаю, что происходит в моей семье, но меня это пугает" или "я себя чувствую униженно, я боюсь своего партнера", - поясняет Корчемная.

Как объяснила специалистка, многие клиентки рассказывают, что раньше никому не говорили о своей истории, так как боялись, что им не поверят или осудят. Именно поэтому в таких ситуациях очень важна поддержка друзей.

"Многие переживают, что если они позвонят в кризисный центр, его сотрудники сразу же вызовут полицию или службу опеки. Вокруг этого очень много мифов и страхов. Но на самом деле, обычно беседы ведутся на условиях анонимности. Простой звонок в такую организацию не влечет за собой никаких последствий или обязательств. При этом есть ситуации, когда обратиться в полицию просто необходимо. Такой результат может показать и онлайн-тест на портале.

Обращения в полицию, как минимум, фиксируются, и это в будущем будет в пользу женщины. Даже если вы сомневаетесь, всегда лучше перестраховаться, чтобы избежать непоправимого", - уверена Хана Корчемная.

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    Автор: Никита Баталов


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Контекст

В Германии вновь вырос уровень домашнего насилия

В 2020 году в ФРГ было зарегистрировано 146 655 случаев домашнего насилия. Каждый час его жертвами в стране становятся в среднем 13 женщин, заявила и.о. министра по делам семьи Ламбрехт.  

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