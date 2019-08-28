 Доля теневого сектора экономики России составила почти 13% ВВП | Экономические новости из Германии | DW | 29.08.2019

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Экономика

Доля теневого сектора экономики России составила почти 13% ВВП

Размер неучтенной экономики России в 2017 году составил 11,7 трлн руб. Сферы недвижимости, сельского хозяйства, торговли и строительства глубже всех ушли в тень.

Тень рабочего на стройке

Объем ненаблюдаемой экономики (теневое и неформальное производство) России в 2017 году составил 11,7 трлн руб или 12,7% ВВП. К такому выводу пришли журналисты РБК в четверг, 29 августа, изучив данные Росстата о национальных счетах.

Согласно статистике, секторы недвижимости, сельского хозяйства, торговли, а также строительства глубже всего ушли в тень. Самая высокая  доля скрытого производства наблюдается в сфере недвижимости - 6,3% ВВП, что составляет половину серой экономики России. В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4% неучтенного ВВП России. А в сфере строительства - 0,9% ВВП.

По сравнению с прошлыми годами доля теневой экономики в России снижается . В  2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в 2015 году - те же 13,2% (11 трлн руб.), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.).

Контекст

С 1 января в России будет введен налог для самозанятых. DW выяснила, что думают о нем принадлежащие к этой категории россияне и собираются ли они легализовать свой статус.

Однако, как заметил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко, "доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах". Он утверждает, что россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Кроме того, отсутствие в официальном секторе предложений работы с высокой оплатой труда подталкивает людей заниматься неформальной деятельностью.

Секретные расходы России

Недавно журналисты РБК подсчитали секретные расходы России. В 2017 году засекреченные расходы  на закупку вооружений длительного пользования и интеллектуальной собственности составили 4,85 триллиона рублей или 5,3% ВВП.  По сравнению с прошлым 2016 годом, траты выросли на 5,8 процента. Однако их доля от общего размера ВВП России осталась практически неизменной - около 5,3%.

В 2018 году, данных по которому еще нет, доля секретных расходов может снизиться, предполагают эксперты.

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