 Доля иностранного капитала в интернет-ресурсах РФ может быть ограничена | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2019

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Россия

Доля иностранного капитала в интернет-ресурсах РФ может быть ограничена

При оценке иностранного капитала в интернет-ресурсах надо учитывать только голосующую долю, полагают эксперты. Порог владения может быть установлен на уровне 49 процентов.

Офис компании Яндекс, Москва

Порог иностранного владения в капитале значимых российских интернет-ресурсов может быть установлен на уровне 49 процентов. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, направив соответствующую позицию профильной комиссии РСПП председателю Госдумы Вячеславу Володину, о чем в среду, 6 ноября, сообщает газета "Коммерсант". При этом в союзе подчеркивают, что оценивать стоит именно голосующую долю иностранных акционеров, а не экономическое участие.

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Ранее, в конце июля, в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах. Таковыми инициатор Антон Горелкин предложил считать сайты, информационные системы или программы, которые дают своему владельцу возможность собирать информацию о российских пользователях. Законопроект предусматривает, что основным владельцем такого ресурса может быть только гражданин РФ или российское юридическое лицо, а доля иностранного участия не должна превышать 20 процентов.

Законопроект раскритиковали представители отрасли и руководители Минкомсвязи. Министр связи Константин Носков, в частности, говорил, что предложения депутатов направлены против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России". В середине октября 2019 года стало известно, что правительство подготовило отзыв на эту инициативу и рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых IT-ресурсах 50% минус акция. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож сообщил, что компания будет активно участвовать в обсуждении законопроекта и постарается обеспечить защиту интересов акционеров.

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