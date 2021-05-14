Доля заболевших в ФРГ после прививки от ковида крайне мала

Лишь мизерная доля уже вакцинированных жителей Германии заразилась коронавирусом, сообщило в пятницу, 14 мая, министерство здравоохранения ФРГ. Согласно его данным, из более чем 36 млн жителей страны, получивших прививку от ковида, положительные результаты теста на коронавирус оказались позднее у 57 146 человек, то есть у 0,158 процента.

Из них 44 059 человек (77%) были привиты всего один раз, 13 087 - дважды. Приводя эти цифры, Минздрав указывает, что за отсутствием соответствующих данных нельзя с уверенностью сказать, наступило заражение полностью вакцинированных уже после второй прививки или в промежутке между первой и второй.

Из 44 059 человек, заразившихся после первой дозы прививки, заболели 28 270, из них 4562 (10%) были госпитализированы, 2045 (4,6%) скончались. Из 13 087 инфицированных двукратно привитых пациентов заболели 4999 (38%), попали в больницу 1659 (13%), скончались 662 (5,1%).

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