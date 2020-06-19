В Германии нашли доисторические зубила из бивня мамонта (фото)

Блаубойрен • Эти орудия труда из бивней мамонта были созданы нашими доисторическими предками около 38 тысяч лет назад. В прошлом году их обнаружили немецкие археологи в одной из пещер в южно-германском регионе Швабский Альб и сейчас представили широкой публике.
Отметим, что ранее здесь, в Баден-Вюртемберге, нашли знаменитую "Швабскую Венеру" - до сих пор самое старое из всех изображений человека в мире. Несколько лет назад пещеры получили статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробнее - смотрите нашу фотогалерею в конце страницы.
Набор доисторических зубил из бивня мамонта
Набор многофункциональных доисторических зубил
В ходе презентации новых находок в Блаубойрене эксперты подчеркнули, что эти доисторические зубила представляют своего рода целый набор орудий труда. Они выполнены из самых твердых частей бивня мамонта. Использовались для обработки более мягких костей, а также древесины и рогов. Состояние инструментов длиной от 14-ти до 22-х сантиметров говорит о том, что использовались они очень интенсивно.
Археологи Николас Конард (Nicholas Conard) и Сибилле Вольф (Sibylle Wolf)
Новые археологические экспонаты
Как сообщает агентство dpa, археологи объявили эти новые экспонаты "Находкой 2019 года" в Швабском Альбе. До января 2021 года они будут выставляться в Музее доисторической истории Блаубойрена (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren).
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Пещеры Швабского Альба
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Швабский Альб
"Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. И самая известная из более чем пятидесяти разных фигур, обнаруженных в Германии в пещерах региона Швабский Альб. Их возраст оценивается в 40 тысяч лет. Увидеть эту 6-сантиметровую статуэтку, вырезанную из кости, можно в археологическом музее города Блаубойрен в земле Баден-Вюртемберг.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Холе-Фельс
В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Долина реки Ах
В ледниковый период на этом плато почти не было деревьев. Мамонты и олени паслись посреди степных ландшафтов. Сейчас Швабский Альб покрыт лесом. Здесь насчитывается более двух тысяч карстовых пещер. Шесть из них, в которых ученые совершили сенсационные находки, теперь получили статус памятников Всемирного наследия. Некоторые из этих пещер расположены в долине реки Ах - Ахталь (Achtal) под Ульмом.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Гайсенклёстерле
В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Зиргенштайн
В следующую пещеру, внесенную в список ЮНЕСКО, доступ для всех свободен, но вход все же закрывают на зиму из-за летучих мышей. Глубина пещеры Зиргенштайн (Sirgenstein) составляет 42 метра. Археологи установили, что первобытные люди предпочитали находиться около входа, где разводили костры, работали и спали. В Средние века местные жители считали, что раньше здесь жил страшный циклоп.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Лонеталь
Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Холенштайн
Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Человек-лев
Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Фогельхерд
Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Дикая лошадь
Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Бокштайн
В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.
Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин