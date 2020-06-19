В Германии нашли доисторические зубила из бивня мамонта (фото)

Блаубойрен • Эти орудия труда из бивней мамонта были созданы нашими доисторическими предками около 38 тысяч лет назад. В прошлом году их обнаружили немецкие археологи в одной из пещер в южно-германском регионе Швабский Альб и сейчас представили широкой публике.

Отметим, что ранее здесь, в Баден-Вюртемберге, нашли знаменитую "Швабскую Венеру" - до сих пор самое старое из всех изображений человека в мире. Несколько лет назад пещеры получили статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробнее - смотрите нашу фотогалерею в конце страницы.

Набор доисторических зубил из бивня мамонта

Набор многофункциональных доисторических зубил

В ходе презентации новых находок в Блаубойрене эксперты подчеркнули, что эти доисторические зубила представляют своего рода целый набор орудий труда. Они выполнены из самых твердых частей бивня мамонта. Использовались для обработки более мягких костей, а также древесины и рогов. Состояние инструментов длиной от 14-ти до 22-х сантиметров говорит о том, что использовались они очень интенсивно.

Археологи Николас Конард (Nicholas Conard) и Сибилле Вольф (Sibylle Wolf)

Новые археологические экспонаты

Как сообщает агентство dpa, археологи объявили эти новые экспонаты "Находкой 2019 года" в Швабском Альбе. До января 2021 года они будут выставляться в Музее доисторической истории Блаубойрена (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren).

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