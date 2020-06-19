 В Германии нашли доисторические зубила из бивня мамонта (фото) | Кадр дня | DW | 22.07.2020

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Кадр за кадром

В Германии нашли доисторические зубила из бивня мамонта (фото)

Этими орудиями труда пользовались первобытные люди, жившие на территории нынешнего Баден-Вюртемберга, около 38 тысяч лет назад. Так сказать, "Сделано в Германии"!

Презентация новых экспонатов в Блаубойрене

Презентация новых экспонатов в Блаубойрене

Блаубойрен • Эти орудия труда из бивней мамонта были созданы нашими доисторическими предками около 38 тысяч лет назад. В прошлом году их обнаружили немецкие археологи в одной из пещер в южно-германском регионе Швабский Альб и сейчас представили широкой публике.

Отметим, что ранее здесь, в Баден-Вюртемберге, нашли знаменитую "Швабскую Венеру" - до сих пор самое старое из всех изображений человека в мире. Несколько лет назад пещеры получили статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробнее - смотрите нашу фотогалерею в конце страницы.

Набор доисторических зубил из бивня мамонта

Набор доисторических зубил из бивня мамонта

Набор многофункциональных доисторических зубил

В ходе презентации новых находок в Блаубойрене эксперты подчеркнули, что эти доисторические зубила представляют своего рода целый набор орудий труда. Они выполнены из самых твердых частей бивня мамонта. Использовались для обработки более мягких костей,  а также древесины и рогов. Состояние инструментов длиной от 14-ти до 22-х сантиметров говорит о том, что использовались они очень интенсивно.

Археологи Николас Конард (Nicholas Conard) и Сибилле Вольф (Sibylle Wolf) рассказывают о находках прошлого года

Археологи Николас Конард (Nicholas Conard) и Сибилле Вольф (Sibylle Wolf)

Новые археологические экспонаты

Как сообщает агентство dpa, археологи объявили эти новые экспонаты "Находкой 2019 года" в Швабском Альбе. До января 2021 года они будут выставляться в Музее доисторической истории Блаубойрена (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren).

Смотрите также: 
Пещеры Швабского Альба 

  • Венера Швабская

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Швабский Альб

    "Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. И самая известная из более чем пятидесяти разных фигур, обнаруженных в Германии в пещерах региона Швабский Альб. Их возраст оценивается в 40 тысяч лет. Увидеть эту 6-сантиметровую статуэтку, вырезанную из кости, можно в археологическом музее города Блаубойрен в земле Баден-Вюртемберг.

  • Пещера Холе-Фельс

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холе-Фельс

    В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.

  • Долина реки Ах

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Долина реки Ах

    В ледниковый период на этом плато почти не было деревьев. Мамонты и олени паслись посреди степных ландшафтов. Сейчас Швабский Альб покрыт лесом. Здесь насчитывается более двух тысяч карстовых пещер. Шесть из них, в которых ученые совершили сенсационные находки, теперь получили статус памятников Всемирного наследия. Некоторые из этих пещер расположены в долине реки Ах - Ахталь (Achtal) под Ульмом.

  • Костяная флейта

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Гайсенклёстерле

    В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.

  • Пещера Зиргенштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Зиргенштайн

    В следующую пещеру, внесенную в список ЮНЕСКО, доступ для всех свободен, но вход все же закрывают на зиму из-за летучих мышей. Глубина пещеры Зиргенштайн (Sirgenstein) составляет 42 метра. Археологи установили, что первобытные люди предпочитали находиться около входа, где разводили костры, работали и спали. В Средние века местные жители считали, что раньше здесь жил страшный циклоп.

  • Долина реки Лоне

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Лонеталь

    Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.

  • Холенштайн, 1937 год

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холенштайн

    Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.

  • Человеколев

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Человек-лев

    Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.

  • Пещера Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Фогельхерд

    Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.

  • Дикая лошадь из пещеры Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Дикая лошадь

    Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.

  • Пещера Бокштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Бокштайн

    В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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