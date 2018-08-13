 ″Дождь″ сообщил об отъезде из России экс-президента фонда Доктора Лизы | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

"Дождь" сообщил об отъезде из России экс-президента фонда Доктора Лизы

Ксения Соколова покинула страну после публикаций об уголовном деле против сотрудников фонда, утверждает собеседник "Дождя".

Ксения Соколова (фото из архива)

Журналистка и бывший президент благотворительного фонда "Справедливая помощь" Ксения Соколова покинула Россию после публикаций об уголовном деле против сотрудников фонда. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на неназванного собеседника из окружения Соколовой.

Контекст

Путинский период в России связан с массовым оттоком из страны высококлассных специалистов. Эксперты Atlantic Council в Вашингтоне разбирались в причинах российской "утечки мозгов". (09.03.2017)

Благотворительность в России сейчас оказалась в финансовой ловушке. DW выясняла, как проблемы в экономике страны повлияли на работу российских благотворительных фондов. (10.09.2015)

В свою очередь, сама Соколова заявила, что находится на отдыхе и ее отъезд не связан с уголовным делом. Информация о намерении не возвращаться в Россию не соответствует действительности, подчеркнула журналистка.

6 августа информационное агентство "Москва" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщило о возбуждении дела о злоупотреблении полномочиями в благотворительном фонде. Неустановленные лица из числа руководителей фонда заключили контракт на оказание одинаковых услуг с двумя юристами, что нанесло организации ущерб на сумму более 1,7 млн рублей, утверждает источник агентства.

Ксения Соколова возглавила фонд "Справедливая помощь" после гибели его основательницы Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) в авиакатастрофе в декабре 2016 года и руководила им до июля 2018 года.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях

    Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

    Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Пенсионер приседает с гантелями и говорит: Только бы дожить до пенсии

    Российская политика в карикатурах

    Российским пенсионерам приказано долго жить

    В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр?

    Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту

    Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата

    Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram

    Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка

    Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

    В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин положил кнут на конституцию

    Российская политика в карикатурах

    Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов

    7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему свободы печати в России

    Российская политика в карикатурах

    Свобода печати по-русски

    3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему российский антисанкций в отношении США

    Российская политика в карикатурах

    По кому ударит российский ответ на американские санкции

    Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором

    Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

  • Иностранные СМИ в России как иноагенты

    Российская политика в карикатурах

    Иностранные СМИ в России как "иноагенты"

    Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:41
Now live
03:41 мин

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?  

"Вторая Москва": почему политические мигранты из России выбирают Берлин  

"Утечка мозгов": насколько успешными могут быть российские стартапы за рубежом  

Также по теме

Russland Menschenrechtlerin Elizaveta Glinka

Муж Доктора Лизы подтвердил факт ее гибели при крушении Ту-154 25.12.2016

Супруг главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту разбившегося в районе Сочи самолета.

Yuri Dmitriev Russischer Historiker

Комментарий: Арест Юрия Дмитриева, или Беззащитный правозащитник 28.06.2018

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский.

Andrei Borodin

В Москве не согласны с разблокированием швейцарских счетов Бородина 17.08.2017

Швейцария разблокировала сотни миллионов франков на счетах бывшего российского банкира Андрея Бородина, сочтя, что на родине ему не обеспечено справедливое судебное разбирательство. Генпрокуратура РФ не согласна с этим.

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Курт Волкер прокомментировал видео ОБСЕ о грузовиках из РФ в Донбассе  

Миллион вакансий: в Германии рекордная нехватка персонала  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно