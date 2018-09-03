"Дождь": Пенсионеров лишают дачных участков из-за резиденции Путина

Владельцам дачных участков в расположенных вблизи от Константиновского дворца товариществах "Витамин" и "Унисто" в Петербурге предписано до 1 октября освободить землю от строений и посадок. Об этом в понедельник, 3 сентября сообщил телеканал "Дождь". По его словам, о подобных требованиях дачники, большинство из которых - пенсионеры, узнали после президентских выборов в марте.

По информации телеканала, в 1984 году землю раздали сотрудникам университета МВД и строительному тресту №18. В преддверии саммита G8, который прошел в Константиновском дворце в 2006 году, городские власти передали государственному комплексу "Дворец конгрессов" 46 гектаров, в том числе и земли, на которых расположены участки товариществ. Сейчас Константиновский дворец находится на балансе управления делами президента.

Владельцы участков обратились в суды, однако заседания завершились не в пользу дачников. При этом им пообещали, что "землю трогать не будут", отмечает "Дождь".

Отсрочка невозможна

Возможность отсрочить выселение на год или оформить участки в аренду отсутствует, говорится в полученном дачниками из управления делами президента ответе.

Наличие "самовольных построек физических лиц" противоречит законодательным актам РФ, заявили телеканалу в пресс-службе государственного комплекса. На месте участков планируется создание рекреационной зоны, сообщили в пресс-службе.

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