 Дождливое утро с переводчиком ″Божественной комедии″ (фото) | Кадр дня | DW | 01.03.2019

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Кадр за кадром

Дождливое утро с переводчиком "Божественной комедии" (фото)

Кто бы мог подумать, чем был известен этот саксонский король!

Дрезден

Дрезден • Эта фотография была сделана во"Флоренции на Эльбе" - в саксонской столице Дрездене рано утром первого марта на Театральной площади около знаменитой Оперы Земпера (Semperoper), но она осталась за спиной. В центре площади - памятник саксонскому королю Иоганну (1801-1873) - автору стихотворного перевода на немецкий язык всей "Божественной комедии" Данте Алигьери и кавалеру российского Императорского ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Слева - Хофкирхе (Hofkirche) - бывшая придворная церковь, а правее - Дрезденский замок-резиденция (Residenzschloss).

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    Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

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    Саксонская Швейцария

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    Достопримечательности Саксонии

    Лейпциг

    Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

  • Фихтельберг

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    Рудные горы

    Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

  • Мейсенский фарфор

    Достопримечательности Саксонии

    Мейсенский фарфор

    Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

  • Гёрлиц

    Достопримечательности Саксонии

    Гёрлиц

    Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

  • Лужицкие сербы

    Достопримечательности Саксонии

    Лужицкие сербы

    Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

  • Бад-Мускау

    Достопримечательности Саксонии

    Бад-Мускау

    В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

  • Замок Морицбург

    Достопримечательности Саксонии

    Замок Морицбург

    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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