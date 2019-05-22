Дог-скутер - альтернатива электросамокату (фото)

Такие собакаты помогают совмещать приятное с полезным - проводить время на свежем воздухе, а также поддерживать себя и своего четвероного питомца в отличной форме.
Трир • В Германии долго обсуждали и недавно приняли закон об использовании электросамокатов на немецких улицах. Подробности можно прочитать здесь. Хотя до сих пор эти средства передвижения не имели официального допуска в Германии, электросамокатами здесь уже мало кого удивишь: о них много писали в немецких СМИ, да и во время поездок в другие страны многие жители Германии их уже достаточно часто видели, чего нельзя сказать об альтернативном средстве передвижения, изображенном на этой фотографии. Дог-скутер (он же - собакат) - это самокат на собачьей тяге.
Обычно эти специальные самокаты используются для тренировки ездовых собак, но в последнее время на них все чаще катаются просто так, выгуливая собак. Конечно же, в переполненных городах собакатам не место, но в Германии найдется достаточно мест для таких поездок. Эта фотография была сделана в окрестностях Трира в немецкой земле Рейнланд-Пфальц.
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