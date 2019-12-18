Договор по транзиту газа: трубы соприкосновения России и Украины

Россия и Украина после долгих переговоров достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Детали сделки объявят позднее. Сергей Елкин об успешном завершении многомесячной саги.
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