Договор по транзиту газа: трубы соприкосновения России и Украины

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи

Диджей на трассе

Учитель из ГДР Хайо Обухов работал на трассе, как он сам говорит, "культурником" - создавал для строителей библиотеки, показывал кино и крутил музыку. Для этой цели бывшая армейская машина была переоборудована под "дискомобиль", на котором он с 1975 по 1979 год объехал всю трассу. На фото - Обухов (слева) со своим напарником. В свободное время он фотографировал стройку и предоставил снимки DW.