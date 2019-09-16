Довертелась. В Штутгарте сняли звезду "Мерседеса" (фото)

Штутгарт • Столица немецкой автомобильной промышленности и земли Баден-Вюртемберг на несколько ближайших лет лишилась своего главного символа - этой огромной звезды "Мерседеса" на 56-метровой башне городского вокзала.

Вращающаяся эмблема диаметром в пять метров была установлена здесь в 1952 году. Как видно на фотографиях информационного агентства dpa, сейчас звезду аккуратно сняли и погрузили на автомобильную платформу для транспортировки крупногабаритных и тяжелых грузов.

Звезда "Мерседеса" отправляется в музей

До 2025 года эмблема будет находиться в фирменном музее концерна - Mercedes-Benz Welt в Бад-Канштадте. После завершения реконструкции главного вокзального здания звезда "Мерседеса" будет возвращена на свое место.

Работы осуществляются в рамках проекта "Штутгарт 21" по перестройке здешнего тупикового вокзала в подземный сквозной вокзал. Общая стоимость всего проекта, согласно прогнозам, превысит 8 миллиардов евро.

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