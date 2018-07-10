Доверие немецких инвесторов упало до минимума за 6 лет

Настроения среди немецких институциональных инвесторов резко ухудшились в последние недели. Индекс перспектив развития конъюнктуры в ФРГ в июле снизился на 8,6 пунктов, показав невиданную с августа 2012 года цифру в - 24,7 пункта. Эти данные фигурируют в опубликованных во вторник, 10 июля, результатах традиционного ежемесячного опроса, проводимого Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме.

Это уже пятое снижение за последние шесть месяцев, отмечают в ZEW. В рамках подготовки документа исследователи опросили 201 аналитика и инвестора. По мнению президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach), резко негативное влияние на настроение инвесторов оказывают "опасения эскалации международного торгового конфликта с США".

Некоторые аналитики считают, что экономический подъем после мирового финансового кризиса в Германии завершился. Исходя из этого, ведущие экономические институты страны уже снизили свои прогнозы роста. Они ожидают, что рост немецкой экономики в этом году составит примерно 2 процента против 2,2 процента в 2017 году.

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