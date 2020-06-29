Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy подал заявление о банкротстве

Американская компания Chesapeake Energy, являющаяся одним из пионеров в сфере добычи сланцевых нефти и газа, подала добровольное ходатайство о реорганизации в суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов. Процедура позволит погасить задолженность в 7 млрд долларов, говорится в сообщении фирмы, обнародованном в воскресенье, 28 июня.

Компания заключила соглашение с кредиторами о предоставлении 925 млн долларов. Ее убытки в первом квартале 2020-го превысили 8 млрд долларов. Курс акций фирмы на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала года рухнул с примерно 183 до 12 долларов. Обязательства Chesapeake Energy и ее активы суммарно составляют более 10 млрд долларов США.

Пандемия и конфликт в ОПЕК+

Нефтяная отрасль в 2020 году серьезно пострадала от разногласий между участниками организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнерами, а также от распространения коронавируса SARS-CoV-2. Среди прочего, эти события привели к падению спроса на сырье.

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