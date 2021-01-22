Добровольцев в Германии учат делать тесты на коронавирус (фото)

Лейпциг • До сих брать мазки для тестов на коронавирусную инфекцию в Германии имели право только врачи и другие квалифицированные медицинские работники, однако в январе на совещании федеральных и земельных властей о продлении и ужесточении локдауна было также принято решение разрешить делать это добровольцам и служащим бундесвера после прохождения специальной подготовки.

Пилотный проект по поручению властей

Разработать такие курсы в рамках общефедерального пилотного проекта было поручено обществу Красного Креста в Саксонии, где и были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa. Как сообщает это агентство, обучение занимает примерно час и состояит из онлайн-курса и практических занятий. Прошедшие обучение смогут проводить экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2, например, у посетителей в домах престарелых и центрах ухода за людьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Курсы для добровольцев в Лейпциге. Фотографии

Одна из участниц семинара готовится взять мазок

Мазок из носа или горла - процедура не самая приятная, поэтому навыки отрабатываются с помощью такой вот модели

Преподаватель и участники курсов. Для обучения используется специальная кукла

Все проводится в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям

Защитные очки, костюмы и средство для дезинфекции ждут следующих участников курсов

Смотрите также: