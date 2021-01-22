 Добровольцев в Германии учат делать тесты на коронавирус (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.01.2021

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По Германии

Добровольцев в Германии учат делать тесты на коронавирус (фото)

Тестировать, тестировать и еще больше тестировать! Чтобы лучше бороться с распространением коронавируса, в Германии готовят добровольцев.

Участники курсов в Лейпциге

Участники курсов в Лейпциге

Лейпциг • До сих брать мазки для тестов на коронавирусную инфекцию в Германии имели право только врачи и другие квалифицированные медицинские работники, однако в январе на совещании федеральных и земельных властей о продлении и ужесточении локдауна было также принято решение разрешить делать это добровольцам и служащим бундесвера после прохождения специальной подготовки.

Пилотный проект по поручению властей

Разработать такие курсы в рамках общефедерального пилотного проекта было поручено обществу Красного Креста в Саксонии, где и были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa. Как сообщает это агентство, обучение занимает примерно час и состояит из онлайн-курса и практических занятий. Прошедшие обучение смогут проводить экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2, например, у посетителей в домах престарелых и центрах ухода за людьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Курсы для добровольцев в Лейпциге. Фотографии

Участница курсов в Лейпциге

Одна из участниц семинара готовится взять мазок

Модель для обучения добровольцев

Мазок из носа или горла - процедура не самая приятная, поэтому навыки отрабатываются с помощью такой вот модели

Участники курсов в Лейпциге

Преподаватель и участники курсов. Для обучения используется специальная кукла

Участники курсов в Лейпциге

Все проводится в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям

Защитные очки, костюмы и средство для дезинфекции

Защитные очки, костюмы и средство для дезинфекции ждут следующих участников курсов

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