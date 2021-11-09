Кремль запугивает сторонников Навального: обвинения в экстремизме, увольнения, аресты. DW Новости

Власти продолжают атаку на соратников Алексея Навального. Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. А сегодня с обыском пришли к юристу Ивану Павлову, который возглавляет правозащитное объединение "Команда 29". Сегодня он должен был участвовать в заседании суда по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Иван Павлов выступает и на стороне защиты в деле ФБК.