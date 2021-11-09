"Донецкая народная республика" - непризнанное самопровозглашенное образование на территории Донецкой области Украины.
Донецкая область Украины, объявленная пророссийскими сепаратистами так называемой "Донецкой народной республикой".
Власти продолжают атаку на соратников Алексея Навального. Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. А сегодня с обыском пришли к юристу Ивану Павлову, который возглавляет правозащитное объединение "Команда 29". Сегодня он должен был участвовать в заседании суда по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Иван Павлов выступает и на стороне защиты в деле ФБК.
"ДНР" и "ЛНР" блокируют работу большинства пропускных пунктов на линии разграничения в Донбассе. В "республиках" это объясняют сложной ситуацией с коронавирусом в Украине. При этом правозащитники убеждены: истинная цель ограничений - изоляция украинцев на оккупированных территориях.
В 2014 году, когда начался конфликт в Украине, под вопросом оказалась судьба Харьковской области, которой некоторые тогда прочили ту же судьбу, что ДНР и ЛНР. Наша съемочная группа отправилась в Харьков, чтобы на месте увидеть, какая там сейчас ситуация. Ведь у границ области вновь скапливаются российские войска.