Дмитрия Быкова перевезли на лечение в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, введенного врачами в медикаментозную кому, в четверг, 18 апреля, перевезли спецбортом из Уфы в Москву в сопровождении врачей и жены. По информации его супруги Ирины Лукьяновой, транспортировка была "согласована с врачами и Минздравом".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что рейс из Уфы был оплачен редакцией "Новой газеты", с которой Быков сотрудничает много лет. Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов вылетел в Уфу, туда же отправилась бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко.

Дмитрий Быков во вторник в тяжелом состоянии попал в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Затем диагноз был уточнен - Быкову стало плохо из-за обострения, вызванного сахарным диабетом. По информации местной прессы, "он встал с кресла и просто лег в проходе" во время рейса Екатеринбург-Уфа. На 5 мая запланирована лекция Быкова в Берлине.

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