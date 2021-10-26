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Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации.

Дмитрий Анатольевич Медведев - заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. До 16 января 2020 года - занимал председателя правительства Российской Федерации. Родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Кандидат юридических наук, работал доцентом в Санкт-Петербургском государственном университете.

С 1990 года занимает различные госдолжности, в том числе в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, в аппарате правительства и администрации президента России. 7 мая 2012 года назначен председателем правительства. 2 марта 2008 года был избран на пост президента РФ. 8 мая 2018 года вновь назначен премьер-министром России. 15 января 2020 года ушел в отставку и распустил правительство - через несколько часов после традиционного послания президента Федеральному собранию. 16 января занял пост зампредседателя Совета безопасности.

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Karikatur - ehemaliger russischer Präsident Dmitrij Medwedew als Verkäufer, der mit bestimmten Wurzeln handelt.

Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского? 12.10.2021

Человеком, имеющим "определенные этнические корни", назвал Дмитрий Медведев в своей статье президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова не красят экс-президента РФ, считает Сергей Елкин.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russian Security Council Deputy Chairman, United Russia Party Chairman Dmitry Medvedev addresses a plenary meeting during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

Медведев написал статью о "бессмысленности контактов" с Киевом 11.10.2021

В статье для "Коммерсанта" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил свои претензии к руководству Украины, назвав контакты России с ним бессмысленными.
Der Artikel von Dmitrij Medwedew zu Beziehungen mit der Ukraine - Karikatur von Sergey Elkin. Moskau, 11.10.21 ***Weitergabe an Dritte NUR in Absprache mit der Russischen Redaktion***

Статья Медведева об Украине: что сказала бы уточка? 11.10.2021

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине. В ней он повторил тезисы Кремля о политике Киева. Сергей Елкин и не только оценили труд бывшего президента России.

Эпоха Ангелы Меркель глазами Дмитрия Медведева. Эксклюзивное интервью DW с экс-президентом России 17.09.2021

Ангела Меркель решила покинуть большую политику. DW сняла фильм о ней, опросив многих известных политиков, включая экс-президентов США, Франции и России - Джорджа Буша-младшего, Франсуа Олланда и Дмитрия Медведева. Предлагаем вам посмотреть полную версию интервью с бывшим президентом РФ об Ангеле Меркель.
23.07.2021*** Deutsche Welle Interview mit Dmitri Medwedew in Moskau, Russland.

Дмитрий Медведев: С Ангелой Меркель мы были на "ты" 17.09.2021

После выборов в бундестаг 26 сентября Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ. Бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев поделился с DW своими впечатлениями об общении с ней.

Дмитрий Медведев о соглашении по Северному потоку-2 (23.08.2021) 23.07.2021

На сделку Вашингтона и Берлина по “Северному потоку-2” в Москве отреагировали почти сразу. Устроило ли Кремль это соглашение? По этому поводу высказался в интервью DW бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.

Статистика по ковиду в России: кому верить? DW Новости (23.07.2021) 23.07.2021

Аналитики давно пытаются понять, как и сколько на самом деле людей болеют или уже переболели ковидом в России. И сталкиваются с тем, что данные то расходятся, то противоречат другу. Или их просто перестают публиковать. Но можно ли доверять и всем независимым исследованиям?
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Vorsitzender der Kreml-Partei Geeintes Russland Medwedew ist nicht die Nummer Eins der Parteiliste Stichwort: Elkin, Karikatur, Russland, Dmitrij Medwedew, Geeintes Russland, Duma-Wahl Bildbeschreibung: Karikatur - Russischer Verteidigungsminister Sergej Schojgu als Nummer Eins der Parteiliste auf einem Bär, der Vorsitzende der Kreml-Partei Geeintes Russland Dmitrij Medwedew mit seiner Ente fragt: Und was ist mit mir?

Предвыборный список "Единой России": почему Шойгу, а не Медведев 21.06.2021

На выборы в Госдуму "Единую Россию" во главе партийного списка поведет не председатель Медведев, а министр обороны Шойгу. Медведев не на того животного поставил, считает Сергей Елкин.
6576786 19.06.2021 Russian Prime Minister Mikhail Mishustin attends the United Russia political party annual convention in Moscow, Russia. Alexander Astafyev / Sputnik

Съезд "Единой России": Шойгу вместо Медведева и раздача денег 19.06.2021

"Единая Россия" определилась, кто поведет партию на выборы. Вытянут ли Шойгу и Проценко низкий рейтинг партии?
ASTRAKHAN REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 25, 2020*** Russia s Defence Minister Sergei Shoigu attends the Kavkaz-2020 Caucasus 2020 military drills at the Kapustin Yar training ground. Military units from Armenia, Belarus, China, Myanmar, and Pakistan take part in the drills. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E85C4

Список "Единой России" на выборах в Госдуму возглавят Шойгу и Лавров 19.06.2021

Глава "Единой России" Дмитрий Медведев в первую пятерку списка кандидатов партии на думских выборах не вошел.

Как и почему Кремль реагирует на дело против Медведчука (14.05.2021) 14.05.2021

Владимир Путин и Дмитрий Медведев резко отозвались о давлении, которое в настоящий момент оказывается в Украине на олигарха Виктора Медведчука, которого еще называют "кумом Путина". Российские эксперты считают, что арест Медведчука - новый виток его конфликта с Зеленским.
epa02869761 Russian President Dmitry Medvedev inspects fishery conservation zones on the Volga river in a unique nature reservation some 120 km from Astrakhan in Astrakhan region, Russia 17 August 2011. EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/RIA NOVOSTI/KREMLIN POOL Mandatory credit |

Фонды из фильма ФБК "Он вам не Димон" увеличили прибыль на сотни миллионов 11.04.2021

В 2020 году общая чистая прибыль фондов, упомянутых ФБК в фильме-расследовании "Он вам не Димон" в связи с возможной коррупционной деятельностью Дмитрия Медведева, составила 676 млн рублей.
16.3.2021, Russland, Karikatur, Der russische Ex-Ministerpräsident Dmitry Medwedew wurde zu Putins Stellvertreter im russischen Wissenschaftsrat ernannt.

Новая должность Медведева: куда Путин послал экс-премьера РФ 16.03.2021

Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете при президенте по науке и образованию. Взгляд Сергея Елкина на новые обязанности экс-президента и экс-премьера России.
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev speaks during a TV interview broadcast in Moscow, Russia, Thursday, Nov. 30, 2017. Medvedev said he has no intention of suing opposition leader Alexei Navalny, who has criticized his alleged ill-gotten wealth, as it would only help him win more publicity. (Alexander Astafyev, Sputnik, Government Pool Photo via AP) |

Медведев стал заместителем Путина в Совете по науке 15.03.2021

Президент России утвердил состав Совета по науке и образованию и официально возглавил его. Дмитрий Медведев стал запмредом Путина в СНО.
19.06.2013 epa03751951 US President Barack Obama (L) and German chancellor Angela Merkel raise their glasses for a toast during a dinner at the Chralottenburg palace in Berlin Wednesday, June 19, 2013. A state dinner was arranged on the occasion of US President Barack Obama's first official visit to Berlin as US President. Obama gave a speech to an invitation-only crowd in the city's central Pariser Platz, in front of the Brandenburg Gate. EPA/MICHAEL SOHN / POOL |

Обама назвал Меркель разумным политиком и проницательным стратегом 17.11.2020

В автобиографии "Земля обетованная" Барак Обама вспоминает о встречах с Ангелой Меркель и Николя Саркози, а также рассказывает о неожиданном предложении Дмитрия Медведева.
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