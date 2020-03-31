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Дмитрий Дашкевич

Белорусский оппозиционный политик

Дмитрий Дашкевич - белорусский оппозиционный политик, лидер молодежной организации "Молодой фронт".

22.03.2020, Weißrussland: MINSK REGION, BELARUS - MARCH 22, 2020: Fans attend a 2020 Belarusian Football Cup match betwen FC Slutsk and Slavia Mazyr at Slutsks City Stadium; FC Slutsk won 3-1. The Belarusian Football Federation has decided not to cancel the new season of the tournament amid the COVID-19 coronavirus pandemic. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом 31.03.2020

Актер театра имени Коласа Виктор Дашкевич скончался от последствий заражения SARS-CoV-2 в Витебске. Правильный диагноз 75-летнему Дашкевичу поставили не сразу.
Der weißrussische Oppositionelle Dmitry Daschkewitsch. Foto: DW / Pavlyuk Bykovsky

Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу 26.03.2019

Экс-главу оппозиционного "Молодого фронта" Дашкевича задержали в Минске во время акции по случаю Дня воли. Суд счел, что он "публично призывал к несанкционированной акции".

Das Foto hat DW-Korrespondent in Weißrussland Paulyuk Bykowski am 17.06.2017 gemacht Wir haben alle Rechte. Bildbeschreibung: Schriftsteller aus Weißrussland Dmytry Daschkewitsch

В Минске задержан бывший лидер оппозиционного "Молодого фронта" 24.03.2019

Дмитрия Дашкевича задержали во время празднования годовщины БНР в Минске после его выступления на акции. Его местонахождение неизвестно.
Das Foto hat DW-Korrespondent in Weißrussland Paulyuk Bykowski am 17.06.2017 gemacht Wir haben alle Rechte. Bildbeschreibung: Schriftsteller aus Weißrussland Dmytry Daschkewitsch

Белорусский оппозиционер Дмитрий Дашкевич: "Будет то, что мы построим" 18.06.2017

Лауреатом премии Василя Быкова "За свободу мысли" стал лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. В интервью DW политик говорит о том, почему нужно быть верным идее в большом и малом и нельзя идти на сделку с совестью.
Der weißrussische Oppositionelle Dmitry Daschkewitsch. Foto: DW / Pavlyuk Bykovsky

КГБ Беларуси закрыл дела против "молодофронтовцев" 09.06.2017

Белорусские активисты получили из КГБ уведомления о прекращении уголовных дел об "организации массовых беспорядков".
Der weißrussische Oppositionelle Dmitry Daschkewitsch. Foto: DW / Pavlyuk Bykovsky

Белорусский оппозиционер Дашкевич освобожден из СИЗО под подписку о невыезде 15.04.2017

Лидера оппозиционного белорусского "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, который проходит в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках, освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
01 -- Kundgebung in Kuropaty bei Minsk, Belarus, gegen Bau eines Businneszentrums. An dieser Stelle wurden in den 1930-40 Jahren Tausende Personen während des stalinistischen Terrorrs hingerichtet. Auror: Autor: Paulyuk Bykowski, DW, 03.03.2017

Участники акции протеста в Куропатах празднуют частичную победу 03.03.2017

Участники акции против возведения бизнес-центра на месте массовых расстрелов во времена сталинского террора обещают свернуть протестный лагерь, если застройщик окончательно откажется от строительства.

07.11.2016+++epa05621229 Dmitry Dashkevich (C), an opposition leader, holds a poster and shout anti-communists slogans in front on newly-opened Lenin monument during the opening ceremony of the monument to mark the 99th anniversary of the so-called 'Great October Socialist Revolution' in 1917, in Minsk, Belarus, 07 November 2016. The October Revolution dates to 25 October 1917 in the Julian calendar which corresponds to 07 November 1917 in the Gregorian calendar. EPA/TATYANA ZENKOVICH |

В Минске задержаны два оппозиционных активиста 01.01.2017

В Минске в новогоднюю ночь полиция задержала одного из лидеров белорусского оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича и активиста этой организации Павла Прокоповича.
Demo der Regierungsgegner auf dem Maidan in Kiew Alle Bilder von Roman Goncharenko. 15.12.2013.

Киевский Евромайдан не стал примером для подражания в Минске 19.12.2013

В третью годовщину "Плошчы-2010" в Минске пытаются понять, почему Евромайдан не вызвал роста протестных настроений в Беларуси. Мнения экспертов и политиков - от корреспондента DW.
Der freigelassene weißrussische Oppositionelle Dmitry Daschkewitsch, August 2013 , Minsk

Дмитрий Дашкевич: Из Беларуси не уеду 29.08.2013

Вышедший на свободу лидер белорусской оппозиционной молодежной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич рассказал DW о своем пребывании в заключении и о планах.
Philipp Mißfelder ist außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Er wurde von dem DW Mitarbeiter Frank Strack im Berlin interviewt, somit ist das Bild rechtfrei im Bezug auf das Interview. Die Albanische Redaktion benötigt das Bild nur für die Online Ausgabe des Interviews mit Herrn Mißfelder. (Auftrag von DW/Vilma Filaj-Ballvora) Copyright: DW

Политик партии Меркель требует освобождения политзаключенных Беларуси 28.08.2013

Эксперт партии Меркель по внешней политике поздравил белорусского активиста Дашкевича с освобождением, а затем призвал отпустить на волю всех политических заключенных Беларуси.
Dmitrij Daschkewitsch mit der Ehefrau Anastassia bei seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Grodno am 28.08.2013 copyright: DW/Artur Smirnov zugeliefert von: Andreas Brenner

Белорусский оппозиционер Дашкевич вышел на свободу 28.08.2013

Утром 28 августа Гродненскую тюрьму покинул лидер оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. Всю ночь возле ворот тюрьмы его ожидали представители демсил и журналисты.
Vorsitzender der belarussischen Organisation Junge Front Dmitrij Daschkewitsch Zusteller: Natallia Makushyna Eingestellt am 10.12.2010. Bild: Gennadij Kesner/DW

Белорусский оппозиционер Дашкевич: третий год за решеткой 18.12.2012

О том, почему белорусские власти не спешат освобождать оппозиционера, - в материале DW.
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Онлайн-петиции в Беларуси: миссия трудна, но выполнима 15.11.2012

Интернет-инициативы не всегда достигают своей цели. Как сделать их более эффективными?
Auf dem Bild ist der Vertreter der oppositionellen Organisation Junge Front in Belarus Dmitrij Dashkevich in Minsker Gericht am 24.03.2011 zu sehen. zugestellt von: Tatsiana Proshchenka

Белорусский суд ужесточил условия заключения оппозиционера Дашкевича 30.10.2012

В Мозырьской колонии состоялось выездное судебное заседание по делу лидера молодежного движения "Молодой фронт" Дмитрия Дашкевича. Из колонии его решено перевести в "крытую" тюрьму.
Ales Beliatski, Oppositioneller in Belarus/Weißrussland. Leiter des Zentrums für Menschenrechte Wesna. Jahr/Ort: 2011/Minsk. Copyright: DW/Artur Smirnow

Беларусь: Сыромолотов освобожден из колонии, Беляцкий помещен в карцер 28.09.2012

Павел Сыромолотов вышел на свободу. Алесь Беляцкий встретил свой 50-й юбилей в штрафном изоляторе
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