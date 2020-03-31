Белорусский оппозиционер Дмитрий Дашкевич: "Будет то, что мы построим"

Лауреатом премии Василя Быкова "За свободу мысли" стал лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. В интервью DW политик говорит о том, почему нужно быть верным идее в большом и малом и нельзя идти на сделку с совестью.