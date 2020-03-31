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Белорусский оппозиционный политик
Дмитрий Дашкевич - белорусский оппозиционный политик, лидер молодежной организации "Молодой фронт".
Актер театра имени Коласа Виктор Дашкевич скончался от последствий заражения SARS-CoV-2 в Витебске. Правильный диагноз 75-летнему Дашкевичу поставили не сразу.
Экс-главу оппозиционного "Молодого фронта" Дашкевича задержали в Минске во время акции по случаю Дня воли. Суд счел, что он "публично призывал к несанкционированной акции".
Дмитрия Дашкевича задержали во время празднования годовщины БНР в Минске после его выступления на акции. Его местонахождение неизвестно.
Лауреатом премии Василя Быкова "За свободу мысли" стал лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. В интервью DW политик говорит о том, почему нужно быть верным идее в большом и малом и нельзя идти на сделку с совестью.
Белорусские активисты получили из КГБ уведомления о прекращении уголовных дел об "организации массовых беспорядков".
Лидера оппозиционного белорусского "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, который проходит в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках, освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
Участники акции против возведения бизнес-центра на месте массовых расстрелов во времена сталинского террора обещают свернуть протестный лагерь, если застройщик окончательно откажется от строительства.
В Минске в новогоднюю ночь полиция задержала одного из лидеров белорусского оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича и активиста этой организации Павла Прокоповича.
В третью годовщину "Плошчы-2010" в Минске пытаются понять, почему Евромайдан не вызвал роста протестных настроений в Беларуси. Мнения экспертов и политиков - от корреспондента DW.
Вышедший на свободу лидер белорусской оппозиционной молодежной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич рассказал DW о своем пребывании в заключении и о планах.
Эксперт партии Меркель по внешней политике поздравил белорусского активиста Дашкевича с освобождением, а затем призвал отпустить на волю всех политических заключенных Беларуси.
Утром 28 августа Гродненскую тюрьму покинул лидер оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. Всю ночь возле ворот тюрьмы его ожидали представители демсил и журналисты.
О том, почему белорусские власти не спешат освобождать оппозиционера, - в материале DW.
Интернет-инициативы не всегда достигают своей цели. Как сделать их более эффективными?
В Мозырьской колонии состоялось выездное судебное заседание по делу лидера молодежного движения "Молодой фронт" Дмитрия Дашкевича. Из колонии его решено перевести в "крытую" тюрьму.
Павел Сыромолотов вышел на свободу. Алесь Беляцкий встретил свой 50-й юбилей в штрафном изоляторе
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