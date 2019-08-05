 Дмитрий Гудков подал жалобу в ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Дмитрий Гудков подал жалобу в ЕСПЧ

В деле арестованного независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Дмитрия Гудкова обнаружены 11 нарушений Европейской конвенции по правам человека. Политик подал жалобу в ЕСПЧ.

Дмитрий Гудков на акции протеста в Москве 14 июля 2019 г.

Дмитрий Гудков на акции протеста в Москве 14 июля 2019 г.

Независимый кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).  Как сообщил сам оппозиционер во вторник, 6 августа, в своем Twitter, юрист Юлия Федотова насчитала в его деле 11 нарушений Европейской конвенции.  

"Мягко говоря, административный материал состряпан совершенно ужасно: там имеются многочисленные нарушения норм процессуального права, в частности, в протоколах указано неправильное время доставления, время и место совершения правонарушения. Это по закону является существенным недостатком, который делает протокол просто туалетной бумагой", - приводит слова Федотовой портал "МБХ-Медиа".

Контекст

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Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин. (06.08.2019)

Протесты и их последствия

Кроме того, юрист указала, что в деле Гудкова нарушены права на свободу мирных собраний и на свободу выражения мнений, право не быть подвергнутым чрезмерному преследованию и другие положения Европейской конвенции о правах человека.

Причиной ареста Гудкова на 30 суток стал твит об акции протеста 14 июля на Трубной площади

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации подавляющему большинству независимых кандидатов в Мосгордуму, в числе которых был и бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. Отказ в регистрации представителей несистемной оппозиции послужил причиной массовых акций протеста в столице. После жестко подавленного несанкционированного митинга 27 июля у многих активистов оппозиции провели ночные обыски, над многими начались суды.

"Верхушка оппозиции" под арестом

За участие в акции 3 августа, когда такие лидеры оппозиции, как Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Владимир Милов, уже находились под стражей, были арестованы еще 20 человек. 

К административным арестам приговорили более 60 человек, среди них и Дмитрий Гудков. Суд признал Гудкова виновным в правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушения порядка проведения акции), обвинив в том, что он своим постом в Twitter призывал выходить к Мосгоризбиркому и добиваться регистрации независимых кандидатов.

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Смотрите также: 

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски (25.07.2019)  

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