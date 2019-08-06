Дмитрий Гудков обратился в ЕСПЧ из-за закона об оскорблении власти

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на власти России в связи с нарушением "его прав, регламентированных Европейской Конвенцией по правам человека". Об этом политик сообщил в понедельник, 28 октября, в своем канале в Telegram.

Как сообщил политик, в различных судебных органах он пытался добиться отмены поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся оскорбления власти в интернете. По мнению Гудкова, существуют многочисленные несоответствия этого "нормативного правового акта в целом нормам международного права и российского законодательства". В частности, считает оппозиционер, закон позволяет применять меры принуждения, устанавливает серьезное наказание за его нарушение и мешает гражданам реализовать свои права на свободу слова.

Гудков, получивший отказ в судебных органах России, считает, что тем самым "было нарушено его гарантированное Параграфом 1 Статьи 6 Конвенции право на справедливое разбирательство независимым и беспристрастным судом". Кроме того, "запрет оспаривания акта, ограничивающего свободу выражения мнения, является прямым нарушением права свободно выражать свое мнение, гарантированного Параграфом 1 Статьи 10". А также можно говорить о проявлении "дискриминации со стороны государственных органов, по признаку политических убеждений, что является нарушением Статьи 14".

Закон о запрете оскорблять власть в интернете, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, вступил в силу 29 марта. За размещение информации, выражающей неуважение к обществу, официальным госсимволам России, государству и органам власти гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Человек, нарушивший закон повторно, может быть арестован и оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей.

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