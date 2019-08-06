 Дмитрий Гудков обратился в ЕСПЧ из-за закона об оскорблении власти | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2019

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Россия

Дмитрий Гудков обратился в ЕСПЧ из-за закона об оскорблении власти

Политик считает, что отказ судебных органов России рассмотреть его иск нарушает его права, регламентированные различными статьями Европейской Конвенции по правам человека.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на власти России в связи  с нарушением "его прав, регламентированных Европейской Конвенцией по правам человека". Об этом политик сообщил в понедельник, 28 октября, в своем канале в Telegram.

Контекст

Законопроект о наказании за оскорбление полицейских в сети будет работать по принципу существующего закона о неуважении к власти. (28.09.2019)

Полукомический закон РФ об оскорблении власти наглядно показал неработоспособность властной вертикали, которая все чаще хочет выглядеть хорошей, считает Александр Плющев. (28.06.2019)

Российская элита пытается блокировать негатив о себе, тем самым стимулируя рост спроса на компромат или оскорбления. Такова цена попытки дистанцироваться от "черни", считает Александр Плющев. (05.04.2019)

Как сообщил политик, в различных судебных органах он пытался добиться отмены поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся оскорбления власти в интернете. По мнению Гудкова, существуют многочисленные несоответствия этого "нормативного правового акта в целом нормам международного права и российского законодательства".  В частности, считает оппозиционер, закон позволяет применять меры принуждения, устанавливает серьезное наказание за его нарушение и мешает гражданам реализовать свои права на свободу слова.

Гудков, получивший отказ в судебных органах России, считает, что тем самым "было нарушено его гарантированное Параграфом 1 Статьи 6 Конвенции  право на справедливое разбирательство независимым и беспристрастным судом". Кроме того, "запрет оспаривания акта, ограничивающего свободу выражения мнения, является прямым нарушением  права свободно выражать свое мнение, гарантированного Параграфом 1 Статьи 10".  А также можно говорить о проявлении  "дискриминации со стороны государственных органов, по признаку политических убеждений, что является нарушением Статьи 14".

Закон о запрете оскорблять власть в интернете, разработанный  сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, вступил в силу 29 марта. За размещение информации, выражающей неуважение к обществу, официальным госсимволам России, государству и органам власти гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Человек, нарушивший закон повторно, может быть арестован и оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей.

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    Автор: Сергей Елкин


 

Смотреть видео 14:10

Штрафы за оскорбление власти и фейковые новости: по кому бьют новые законы? DW Новости

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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

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Просто Мадура. Власть хочет уважения. Дебаты по-украински – "Заповедник", выпуск 61  

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