 Дмитрий Быков пришел в сознание | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2019

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Россия

Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание. Ранее в тот же день его перевели на самостоятельное дыхание.

Дмитрий Быков

Дмитрий Быков

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов со ссылкой на врачей, передает агентство "Интерфакс". 

Контекст

После госпитализации известный писатель и публицист Дмитрий Быков был помещен в медикаментозную кому. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Диагноз "инсульт" не подтвердился. (17.04.2019)

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"Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит", - сказал Муратов. Ранее в тот же день жена Быкова, писательница и журналистка Ирина Лукьянова, на своей странице в Facebook сообщила, что Быкова перевели на самостоятельное дыхание.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля на борту самолета, следующего в Уфу, где у Быкова была намечена лекция. Писатель в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города с подозрением на инсульт и введен в медикаментозную кому. 

18 апреля Быкова перевезли спецбортом из Уфы в Москву в сопровождении врачей и жены.

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    Автор: Дарья Брянцева


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