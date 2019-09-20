 Для покрытия долгов российского авиапрома требуется 350 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2019

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Россия

Для покрытия долгов российского авиапрома требуется 350 млрд рублей

В "Ростехе" не исключают создания авиакомпании для эксплуатации только SSJ 100 и МС-21. Для покрытия долгов Объединенной авиастроительной корпорации требуется 350 млрд рублей.

Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) авиакомпании CityJet, фото из архива

"Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) авиакомпании CityJet, фото из архива

В рамках длительного поглощения корпорацией "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации предусмотрено получение из российского бюджета суммы в 350 миллиардов рублей. Об этом в среду, 2 октября, сообщает российское издание "Коммерсант". Сумма должна пойти на покрытие "безнадежных долгов", в том числе на компенсацию убытков прошлых лет, непокрытых инвестиций, невыполненных обязательств заказчиков и облигаций, выпущенных в 2011 году.

Среди трех вариантов развития ОАК, которые рассматриваются при процедуре поглощения "Ростехом", есть включающий в себя избавление от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых площадей, однако эти меры не решат проблемы в кроне, и через несколько лет авиапрому вновь потребуется господдержка. Второй вариант предполагает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала, что позволит достичь безубыточности путем резкого сокращения масштабов отрасли.

Контекст

Через 7 лет после начала производства SSJ100 жалобы на российский самолет не прекращаются. Правда, претензии авиакомпаний, использующих этот лайнер, обращены не к нему самому. (30.08.2018)

В Испании в ходе журналистского расследования обнаружена недвижимость близких родственников руководителей "Ростеха", приобретенная при содействии инвестбанка "Тройка Диалог". Детали - у DW. (29.03.2019)

Согласно третьему варианту, "Ростех" параллельно с оптимизацией будет рассчитывать на массированную господдержку спроса на российские самолеты. В частности, предлагается создать авиакомпанию, которая бы эксплуатировала только "Сухой Суперджет" (SSJ 100) и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства потребуется также субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу.

При этом в Минтрансе заявили "Коммерсанту", что считают целесообразность проекта авиакомпании "неочевидной". Другой эксперт, чьи слова приводит издание, полагает, что авиакомпания необходима "для продолжения проекта SSJ 100 в принципе". Как следует из публикации, руководство "Ростеха" не рассматривает ни один из вариантов как приоритетный, а считает все "именно сценариями".

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    Автор: Ксения Сафронова


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