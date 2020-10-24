Директор космодрома "Восточный" арестован на 2 месяца

Директор космического центра (КЦ) "Восточный" Роман Бобков арестован до 22 декабря по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области в субботу, 24 октября. Бобков подозревается в совершении двух умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и направленных против государственной власти и интересов госслужбы, говорится в заявлении.

Бобкова вызвали в управление Следственного комитета РФ в Благовещенске для дачи показаний по делу против главного инспектора Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при приемке в эксплуатацию трех водозаборных сооружений. Тогда директору КЦ и сообщили о возбуждении против него уголовного дела, передает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Поводом для возбуждения дела против Бобкова стали материалы проверки недостроенных водозаборных сооружений для космодрома и города Циолковский, а также материалы допросов Фоминцева и свидетелей по делу, пишет "Коммерсант". В частности, по версии следствия, Бобков подстрекал Фоминцева к служебным нарушениям, чтобы отчитаться перед руководством "Роскосмоса" о готовности сооружений.

Ущерб от действий Бобкова и Фоминцева оценивается в полмиллиарда рублей

Романа Бобкова подозревают в том, что он он обещал за фиктивную документацию главному инспектору и его супруге трудоустройство в КЦ "Восточный" с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц. Ущерб от недоделанных сооружений оценивается примерно в 500 млн рублей. Директор КЦ свою вину не признает.

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось летом 2012 года. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами. С 2014 год по январь 2019 года Генпрокуратура РФ выявила 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома, было возбуждено более 140 уголовных дел. Среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства и многомиллиардные хищения бюджетных средств.

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