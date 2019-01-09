Дилемма православия: кто признает украинскую автокефалию

Четверть века миллионы украинцев были прихожанами церквей, непризнанных мировым православием - Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признавали церкви других стран только Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

В конце концов, после аннексии Крыма и войны в Донбассе стало очевидным, что раскол никуда не денется, а восстановить единство православной церкви в Украине под крылом российского патриарха не удастся. Как показал опрос, проведенный группой ведущих социологических центров осенью прошлого года, только 17 процентов украинцев называют себя прихожанами УПЦ МП. УПЦ КП - в два с половиной раза больше.

Вселенский патриарх Варфоломей, предоставив на днях автокефалию созданной в декабре Православной церкви Украины (ПЦУ), наконец, положил конец многолетней стигматизации миллионов украинских верующих как "раскольников". "Это тяготело над верующими все эти годы, этот бремя усиливалось риторикой Московского патриархата о неблагодатности этой церкви, о недействительности таинств, о невозможности общения с другими православными церквями. Вся эта риторика сошла на нет, она больше не имеет смысла", - отметил в беседе с DW теолог и священнослужитель Кирилл Говорун. Он убежден, что признание автокефалии украинской церкви - прежде всего пастырский, а не политический шаг.

Москва бросает вызов Константинополю

Однако пастырский шаг Вселенского патриарха спровоцировал открытый конфликт с Москвой. Московский патриарх Кирилл открыто бросил вызов Варфоломею, пригрозив ему "высшим судом" и поставив под сомнение его традиционный статус "первого среди равных" патриархов. Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, пошел еще дальше и назвал Вселенского патриарха "стамбульским", обвинив его в том, что в Украине он только "хочет зарабатывать деньги".

Московский патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин (4 ноября 2018 года)

Такой агрессивной риторикой Москва рискует изолировать себя в православном мире, отметил в беседе с DW профессор политологии университета Салоник Илиас Кускувелис. По его словам, в Греции озадачены пренебрежительным отношением российского президента к Вселенскому патриарху. "У Москвы, что бы там ни делали российские власти, крайне мало шансов стать "Третьим Римом", то есть стать лидером православного мира. Православный мир знает, что уже в течение 18 веков его центром является Константинополь и Вселенский патриарх, который все это время был "первым среди равных" патриархов", - напоминает Кускувелис.

Греки - за, а кто против?

Греческий политолог прогнозирует, что вскоре именно греческая православная церковь станет первой, которая признает Православную церковь Украины. На это рассчитывает и глава ПЦУ. "Я верю, что правда восторжествует, и все церкви, не сразу, а со временем, признают нашу автокефалию", - сказал в беседе с DW глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Кроме Греческой, среди вероятных сторонников украинской автокефалии называют и Румынскую церковь.

Против Украинской автокефалии ранее высказывался Антиохийский патриархат. К канонической территории этой церкви принадлежит Сирия, где главным защитником христианского меньшинства от радикальных исламистов, сам не будучи христианином, называет себя диктатор Башар Асад - близкий союзник российского президента Владимира Путина. Среди крупных православных церквей самыми вероятными союзниками Москвы в борьбе с украинской автокефалией называют Болгарскую и Сербскую церковь.

Аргументы болгар и сербов

В частности, митрополит Видинский Даниил заявил в декабре, что Украина является канонической территорией Российской православной церкви, а Вселенский патриарх не имел права отзывать решение о передаче Киевской митрополии Москве. По его словам, срок давности на обжалование решений относительно подчинения церковных территорий составляет от 3 до 30 лет и давно истек, поскольку отмененный Варфоломеем документ о передаче Киевской митрополии Москве был подписан более трех веков назад.

Предстоятель неканонической Македонской православной церкви Стефан (фото из архива)

Сербия, так же как и Болгария, имеет тесные исторические связи с Россией из-за ее роли в освобождении этих стран из-под власти Османской империи. Для Сербской православной церкви украинский вопрос особенно чувствителен. Ведь уже длительное время признания автокефалии требуют церкви Черногории и Македонии, которые Белград считает своей канонической территорией. Автокефалия украинской церкви только подогревает их ожидания.

"Нейтральные" церкви: лишь бы не было эскалации

Между тем Вселенский и Московский патриархи пытаются склонить на свою сторону церкви, которые в украинском вопросе до сих пор были "нейтральными". За кулисы церковной дипломатии позволила взглянуть обнародованная недавно переписка предстоятеля Албанской православной церкви Анастасия с главой РПЦ, патриархом Кириллом. Албанский иерарх в одном из писем в Москву признается, что предостерегал Варфоломея от томоса для Украины как от "пути по минному полю" с непредсказуемыми последствиями.

Однако более важным, чем канонический спор относительно Украины, Анастасий называет сохранение единства православия. А в этом смысле к Москве есть вопросы. В том числе в связи с тем, что, реагируя на решение Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви, Московский патриархат прервал евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. "Это немыслимо, чтобы святое причастие - чудо бесконечной любви и самопожертвования Христа - использовалось как оружие против другой церкви", - предостерег патриарха Кирилла глава Албанской православной церкви.

Вопрос на десятилетия?

Кирилл Говорун считает, что признание Православной церкви Украины может затянуться на долгие годы. Важно, считает он, как за это время проявит себя новая церковь. "Она не должна просто участвовать в строительстве нации. Она должна служить всем украинцам, независимо от их политических взглядов. Если она будет открытой по отношению к другим украинским церквям, будет по-настоящему экуменической, я думаю, это будет способствовать более быстрому признанию этой церкви другими православными церквями ", - убежден отец Кирилл.

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