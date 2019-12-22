Дикий самострой: бобры перегородили ручей в Германии (фото)

Эппинген • Чтобы построить в Германии дом или какое-нибудь другое сооружение, необходимо сначала получить соответствующие разрешения властей - согласовать проект и так далее. Однако на этих обитателей немецких ландшафтов - заказчиков и подрядчиков в одном лице - данные правила не распространяются.

"Бобровое озеро" ("Bibersee") около Эппингена. Вид сверху

Такую плотину только что возвело на небольшом ручье Хильсбах в окрестностях баден-вюртембергского города Эппингена семейство здешних бобров. В результате около автодороги образовалось искусственное озеро, вернее - запруда. Умелым зодчим потребовалось всего несколько недель - просто ударные по немецким меркам темпы!

Европейский бобр. Фото из архива

Отметим, что бобры были почти полностью истреблены в Западной Европе в начале XIX века - из-за меха. В 1960-х годах в Германии начали осуществлять программы по возвращению этих животных в немецкую природу. Например, в Баварию тогда завезли около 120 бобров из России, Польши, Франции и Скандинавских стран. Согласно данным экологической организации BUND, сейчас популяция бобров в Германии составляет около 40 тысяч особей.

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